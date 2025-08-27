Firemní benefity: Jaké benefity pro zaměstnance opravdu fungují?

V dnešní dynamické době se benefity už neomezují jen na „přilepšení“ k platu, ale pomáhají zaměstnancům vyvážit pracovní a osobní život, zlepšit jejich zdraví a zvýšit celkovou spokojenost. Jaké benefity tedy zaměstnanci skutečně ocení? Pojďme se podívat na to, kterých 5 oblastí zaměstnaneckých benefitů má největší význam pro Čechy.
1. Finanční bonusy a odměny: Základní pilíř zaměstnaneckých benefitů
Mezi nejoblíbenější elementy patří finanční bonusy. Výzkum ukazuje, že odpovídající finanční ohodnocení i nadále zůstává klíčovým faktorem spokojenosti a loajality zaměstnanců.
Z výzkumu vyplývá, že pro 46,5 % Čechů je v zaměstnání důležité právě finanční ohodnocení (hned za ním dobrý kolektiv s 34,7 % a jistota práce s 31,8 %).
Praktický tip pro zaměstnavatele: Pokud chcete, aby byli vaši zaměstnanci motivovaní a spokojení, zvažte zavedení flexibilních finančních bonusů. Tento typ benefitů může být přizpůsoben individuálním potřebám pracovníků, což zvyšuje jejich angažovanost a spokojenost.
2. Stravování a občerstvení: Vítěz mezi zaměstnaneckými benefity
Stravenky zůstávají nejžádanějším benefitem pro zaměstnance. Ačkoli stravovací paušál v posledních letech roste na popularitě, stále více než polovina zaměstnanců preferuje stravenky jako výhodnější formu stravování. Tento benefit je pro zaměstnance nejen praktickým řešením, ale také přímým přilepšením do rodinného rozpočtu.
Praktický tip pro zaměstnavatele: Pokud chcete, aby byli vaši zaměstnanci spokojení, investujte do elektronických stravenek, které přinášejí flexibilitu a moderní řešení pro zaměstnance.
3. Zdraví a wellness: Investice, která se vyplácí
V oblasti zdraví a wellness se trend zaměřující se na prevenci a celkovou pohodu zaměstnanců stává stále důležitější. Přestože firmy často uvádí, že podporují zdraví svých zaměstnanců, pouze 25 % pracovníků tuto podporu skutečně vnímá. To ukazuje na velký prostor pro zlepšení v oblasti wellness programů.
Praktický tip pro zaměstnavatele: Zkuste do svého benefitního balíčku zahrnout programy zaměřující se na prevenci zdravotních problémů, například příspěvky na sportovní aktivity, zdravé stravování nebo duševní pohodu. Tento krok nejen podpoří zdraví zaměstnanců, ale zároveň zlepší jejich produktivitu.
A věděli jste, že je nově vzniklý limit zaměřený (nejen) na podporu zdraví zaměstnanců a je nastaven na částku 46 557 Kč? Zjistěte více informací ještě dnes.
4. Flexibilita a work-life balance: Benefity, které zvyšují spokojenost
Možnost flexibilní pracovní doby a práce z domova se v rámci let stále častěji stává preferovaným benefitem pro zaměstnance. Ačkoli frekvence práce z domova klesá, pro více než polovinu zaměstnanců je flexibilita stále klíčová pro vyvážení pracovního a osobního života.
Praktický tip pro zaměstnavatele: Pokud chcete, aby byli vaši zaměstnanci motivovaní a spokojení, zvažte zavedení flexibilní pracovní doby a možností práce z domova. Tyto benefity pomohou udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
5. Podpora rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je pro zaměstnance stále důležitější. Z výzkumu vyplývá, že více než třetina zaměstnanců považuje podporu této rovnováhy za nedostatečnou. Firmy, které investují do work-life balance programů, mají přitom dlouhodobě spokojenější a loajálnější pracovníky.
Praktický tip pro zaměstnavatele: Investujte do programů, které podporují rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, například flexibilními pracovními podmínkami, respektováním volného času po práci atd.
Nejlepší benefity? Ty přizpůsobené vašim zaměstnancům
Benefity, které skutečně přinášejí hodnotu, jsou ty, které reflektují potřeby zaměstnanců. Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci byli spokojení, je naprosto zásadní nabídnout benefity, které skutečně odpovídají právě jejich potřebám.
Pro kontext, více než 24 % zaměstnanců přemýšlí o změně zaměstnání v řádu měsíců. Nepřicházejte o ně. Přizpůsobte se tomu, co potřebují.
Pokud chcete zlepšit nabídku benefitů ve vaší firmě a zvýšit spokojenost zaměstnanců, podívejte se na Pluxee.cz a zjistěte, jaké zaměstnanecké výhody vám mohou skutečně pomoci zlepšit pracovní prostředí.
Zdroj: Výzkum Ipsos pro Pluxee: Výzkum postojů k benefitům, 2025