Galerie Butovice přináší nové obchody a služby

Komerční sdělení
Galerie Butovice, která je moderním a pulzujícím nákupním centrem nejen pro obyvatele Prahy 5 a 13, rozšířila svoji nabídku a přivítala nové nájemce.

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Galerie Butovice přináší nové obchody a služby | foto: ČTK

Nově zde byla otevřena pediatrická klinika Dr. Bear Clinic, prémiové květinářství Floristik Art a salón Beauty and Spa. Na novinky se mohou těšit i návštěvníci Butky Parku.

„Galerie Butovice na ploše přes 50 tisíc metrů čtverečních aktuálně nabízí více než 90 obchodů, restaurací a služeb a je atraktivní jak pro návštěvníky, tak i nájemce,“ říká Michaela Šlégrová, center manažerka OC Galerie Butovice. „Neustále pracujeme na rozšiřování a zlepšování naší nabídky, ať už jde o obchody, služby, gastro možnosti či příležitosti pro trávení volného času, a nové značky jsou důkazem, že jsme na správné cestě.“

Nová dětská ambulance Dr. Bear Clinic přináší komplexní péči pro děti a mladistvé s důrazem na špičkové lékařské postupy, moderní technologie a empatický přístup personálu. Klinika, která sídlí v prvním patře Galerie Butovice, nabízí dlouhé ordinační hodiny včetně večerů, preventivní prohlídky, očkování či ultrazvuková vyšetření. Rodiče ocení možnost online konzultací a objednávek termínů online.

Mimo kliniku Dr. Bear Clinic se mohou zákazníci potěšit návštěvou květinářství Floristik Art, kde se setkává láska k přírodě s uměním. Kromě luxusních květinových vazeb obchod nabízí i stylové doplňky, dárkové předměty či výběrová vína.

O dokonalý relax, kosmetické služby a péči o tělo pak pečuje salón Beauty and Spa. Nová provozovna nabízí širokou škálu procedur od pečující manikúry a pedikúry přes kosmetické rituály až po příjemné masáže. Zákazníci mohou využít nejen individuálních služeb, ale také speciálních balíčků pro kompletní péči o krásu a odpočinek.

Galerie Butovice letos prošla i dalšími změnami – nedávno zde otevřela elektro prodejna Datart s nejnovějším konceptem, značkový obchod Eta se přestěhoval do nových prostor a své místo změnilo i oblíbené Království hraček Bambule. Již během září navíc návštěvníky čeká přivítání dalších atraktivních nájemců, například oblíbenou prodejnu značky Tedi.

Butky Park s atraktivní nabídkou pro děti i dospělé

Novinky přináší také venkovní Butky Park, který se stal místem příjemného setkávání a aktivního trávení volného času. Nově zde návštěvníci najdou útulné Ríšovo bistro & café, které nabízí rychlé občerstvení, domácí sendviče, nápoje a čerstvě rolovanou zmrzlinu. Velkou oblibu si získal i nový Party altán, jenž představuje ideální prostor pro pořádání rodinných oslav, workshopů či neformálních setkání s přáteli nebo kolegy. V jednom spojuje jak zázemí a atrakce Butky Parku, tak i tolik vyhledávané soukromí.

K dispozici je také multifunkční hřiště, kde si lze zahrát volejbal, nohejbal či basketbal. Po celé léto pak Butky Park nabízí zdarma pravidelná úterní divadelní představení pro děti, která probíhají v příjemném prostředí nedaleko občerstvení a v případě nepřízně počasí se přesouvají do Galerie Butovice.

Další informace včetně rezervací multifunkčního hřiště či Párty Altánu jsou k dispozici na webových stránkách www.galerie-butovice.cz.

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.