Globální gigant BAIC otevírá novou kapitolu na českém trhu

Automobilová skupina BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), stabilní člen prestižního žebříčku Fortune Global 500 a jeden z největších světových výrobců vozidel, oficiálně zahajuje novou éru svého působení na trzích České republiky a Slovenska.

foto: ČTK

Značka s roční produkcí přesahující 1,7 milionu vozidel a vyspělým technologickým zázemím upevňuje svou pozici ve střední Evropě. Zákazníkům přináší novou úroveň transparentnosti a péče: prémiovou kvalitu opřenou o úzké partnerství s Mercedes-Benz, rozvíjející se servisní infrastrukturu a unikátní cenovou politiku eliminující skryté příplatky díky maximální výbavě v základní ceně.

Dvě tváře značky: Prémiový komfort i čistokrevný off-road

Portfolio pro český a slovenský trh je strategicky rozděleno do dvou jasně profilovaných linií, které pokrývají široké spektrum zákaznických potřeb. Prvním pilířem je řada X, zahrnující kompaktní model X35, dynamické SUV pro aktivní životní styl X55 a vlajkovou loď X7. Tato městská a rodinná SUV se zaměřují na vynikající poměr ceny a užitné hodnoty. Druhým pilířem je off-roadová řada BJ. Tu aktuálně na trh uvádí model BJ30.

Baic BJ30

Maximální výbava - jedna cena

V rámci své obchodní strategie pro český trh představuje BAIC ráznou odpověď na složité ceníky a nekonečné vysedávání u konfigurátorů. Značka zavádí naprosto transparentní cenovou politiku, která se opírá o jasnou filozofii: maximální výbava - jedna cena. Modely dodávané českým a slovenským zákazníkům disponují maximální technologickou, bezpečnostní i komfortní výbavou již v základním provedení. BAIC tak nabízí prémiový prostor a vyspělé technologie bez nutnosti jakýchkoliv dalších investic.

Globální síla korporace s tržbami přes 480 miliard čínských jüanů představuje pro českého i slovenského zákazníka garanci dlouhodobé stability. Už dnes má BAIC v Česku 6 oficiálních zastoupení. Otevření dalších je plánováno postupně tak, aby do konce roku měl BAIC zázemí v každém krajském městě.

„Budování stabilní dealerské a servisní infrastruktury je pro nás strategickou prioritou. Silné lokální zastoupení totiž garantuje úroveň služeb, kterou evropští řidiči vyžadují. Jsme rádi, že nyní může i český zákazník naplno využít stabilní zázemí, jistotu dodávek náhradních dílů a technologické know-how jedné z nejstarších a největších asijských automobilek,“ říká Pavel Tilšer, Brand manager BAIC pro Českou republiku a Slovensko.

BAIC x55

Průmyslová tradice a sdílené inženýrské know-how

Automobilka BAIC se opírá o průmyslovou tradici trvající od roku 1958. Schopnost mezinárodní kooperace značka prokázala již v 80. letech, kdy jako vůbec první čínská automobilka založila společný podnik se zahraničním partnerem a stála u zrodu společnosti Beijing Jeep. Následná technologická evoluce, přísné inženýrské standardy a důraz na bezpečnost byly urychleny nákupem duševního vlastnictví od švédské automobilky Saab. Právě z jejích bezpečnostních platforem konstrukce automobilka těží dodnes. Kvalitu a vybavení současných vozů BAIC dotváří intenzivní provázání s koncernem Mercedes-Benz Group AG. Obě společnosti jsou dnes propojeny strategickým křížovým vlastnictvím – BAIC drží přibližně 10 % akcií Mercedes-Benz Group AG, čímž je jeho největším samostatným akcionářem, zatímco německý koncern vlastní zhruba 10 % akcií v rámci struktur BAIC.

