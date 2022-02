Grant Thornton ovládla soutěž ETL Global Největší poradenská firma

Soutěž Daňová firma & Daňař roku vybírá největší poradenskou firmu a nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a volí také nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů.

„Stali jsme se ETL Global Největší českou poradenskou firmou už podruhé za sebou. Chtěl bych za to poděkovat všem našim klientům a celému našemu týmu, protože bez společného úsilí a kvality všech našich služeb bychom těchto skvělých výsledků nikdy nedosáhli,“ říká Tomáš Brabenec, partner skupiny Grant Thornton.

V kategorii Daňař roku byly pro rok 2021 hodnocenými oblastmi daň z přidané hodnoty, přímé daně a správa daní. Cenu získal Richard Knobloch, odpovědný partner pro DPH a nepřímé daně skupiny Grant Thornton. „Ceny si nesmírně vážím, protože vítěz se vybírá otevřeným hlasováním odborné veřejnosti na webu a já jsem ve své kategorii získal nejvíc hlasů. Chápu to jako ocenění i celého našeho týmu, který se věnuje dani z přidané hodnoty, a celé své dosavadní pracovní kariéry, kdy se problematice DPH věnuji přes dvacet let. Z toho jsem prvních deset let jsem strávil na ministerstvu financí a Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu, zbylou dobu pak v daňovém poradenství. Díky tomu se tak na daňovou problematiku dokážeme podívat z pohledu soukromého i veřejného sektoru i z pohledu tvorby zákonů a současně daňové praxe,“ komentuje oceněný Richard Knobloch, daňový specialista a partner skupiny Grant Thornton.

Soutěž se vyhlašuje od roku 2010 a jedná se o jedinou soutěž tohoto typu v České republice. Kromě hlavních dvou kategorií, kterými jsou Daňová firma a Daňař roku, jsou součástí i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora či lektorky v daních, nejvstřícnějšího pracoviště finančních úřadů či daňová osobnost roku a další.

Skupina Grant Thornton působí na českém trhu od 90. let a do současné úspěšné podoby se transformovala v březnu 2020 spojením českého zastoupení Grant Thornton (Grant Thornton Advisory, Grant Thornton Valuation, Grant Thornton Tax & Accounting, Grant Thornton Audit), společnosti Fučík & Partneři a podstatné většiny firem a partnerů dříve fungujících v tuzemské skupině BDO (BDO TAX, BDO Appraisal services – Znalecký ústav a BDO Accounting & Payroll). Po úspěšné fúzi se Grant Thornton stala nejrychleji rostoucí poradenskou skupinou v České republice s obratem přes 675 milionů korun, která zaměstnává nyní více než 380 odborníků z oblastí daní, auditu, účetnictví, manažerského poradenství, IT poradenství, práva, ekonomického znalectví a oceňování a zpracování mezd.