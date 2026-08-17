Hypotéky v roce 2026: Vyplatí se ještě čekat, nebo je čas koupit byt?

Komerční sdělení   19:43
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Zájem o hypotéky v ČR letos znovu nabírá tempo. Po období výrazného útlumu se na trh vracejí domácnosti, které nákup nemovitosti odkládaly kvůli vysokým úrokům i nejistotě kolem cen bytů. Průměrné úrokové sazby nových hypoték se aktuálně pohybují nejčastěji mezi 4,5 až 5 procenty. Některé banky sice nabízejí sazby lehce nad hranicí čtyř procent, ty jsou ale zpravidla podmíněné vyšší akontací nebo koupí energeticky úsporné nemovitosti.

Analytici zároveň upozorňují, že výraznější pokles sazeb zatím není na obzoru. Naopak se v posledních měsících objevují tlaky na jejich mírné zdražení, mimo jiné kvůli dražším dlouhodobým zdrojům financování nebo geopolitické nejistotě.

Ceny bytů dál rostou

Zatímco někteří kupující čekali, že vysoké sazby přinesou zlevnění nemovitostí, realita je opačná. Ceny bytů a domů v Česku během posledního roku opět rostly, v některých regionech dokonce výrazněji než v Praze.

Důvodů je několik. Nabídka nových bytů zůstává omezená, výstavba je pomalá a část lidí se po období vyčkávání vrací zpět na trh. Výsledkem je situace, kdy se čekání na levnější hypotéku nemusí vyplatit. Nižší úrok totiž může mezitím vykompenzovat dražší kupní cena nemovitosti.

Kdy je nejlepší doba koupit byt?

Odborníci se letos shodují v jednom: ideální chvíle na koupi bytu není jen o výši sazby, ale hlavně o připravenosti kupujícího. Pokud má domácnost stabilní příjem, dostatečné vlastní úspory a plánuje v nemovitosti bydlet delší dobu, nemusí být čekání na hypotéku pod tři procenta dobrou strategií.

Banky dnes většinou vyžadují alespoň 10 až 20 procent vlastních prostředků. Zajímavostí určitě je, že výhodnější podmínky velmi často získávají ti klienti, kteří kupují energeticky úsporné bydlení.

A jak je to v současné době s fixací? Většina zájemců z výše uvedených trendů volí kratší fixace na jeden až tři roky. Ponechává si tím prostor pro případné refinancování v budoucnu.

Pozor: Refinancování může zatížit rodinné rozpočty

Aktuálně velkým tématem je a bude refinancování. V letech 2026 a 2027 totiž končí fixace mnoha hypoték sjednaných v době rekordně nízkých sazeb kolem dvou procent. Pro řadu domácností to může znamenat výrazné zvýšení měsíčních splátek. Rozdíl několika procentních bodů dnes u běžné hypotéky představuje tisíce korun měsíčně navíc.

Specialisté na finance proto doporučují vytvářet rezervu a připravit se na možné zvýšení nákladů s předstihem.

TIP: Kolik stojí byt u moře?

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Češi stále častěji hledají alternativy

Vysoké ceny bydlení v tuzemsku vedou část Čechů k hledání alternativ mimo český trh. Zatímco v některých českých městech ceny za metr čtvereční dál rostou, v zahraničních destinacích lze stále najít apartmány za výrazně dostupnější ceny.

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