IMMOFINANZ hodlá dosáhnout bezemisního stavu do roku 2040

Její plány požadují snížení všech emisí skleníkových plynů o 60 % (pod úroveň roku 2019) do roku 2030–a do roku 2040 hodlá tato přední evropská firma zabývající se komerčními nemovitostmi produkovat nulové emise v celém hodnotovém řetězci. To znamená, že společnost IMMOFINANZ jasně překročí cíl stanovený Evropskou unií dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Realitní sektor hraje rozhodující roli v boji proti neustále postupující klimatické změně. Zhruba 40 % celosvětových emisí připadá na výstavbu nebo provoz budov. Aby bylo globální oteplování omezeno na maximálně 1,5 °C, je naléhavě zapotřebí zavést celou řadu opatření. Společnost IMMOFINANZ, jako jedna z předních společností v oblasti komerčních nemovitostí v Evropě, přijala tuto odpovědnost a hodlá se do roku 2040 stát firmou produkující nulové emise.

„Akutní klimatická krize a s ní související ekologický dopad jsou nejnaléhavějšími výzvami naší doby – a po nás se žádá, abychom jednali. Stanovili jsme si proto ambiciózní cíl: dosáhnout nulových emisí ve všech oblastech aktivit naší společnosti do roku 2040. To odráží náš závazek přijmout odpovědnost za lidstvo a naše životní prostředí, stejně jako náš záměr hrát vedoucí roli v udržitelné transformaci našeho odvětví,“ komentoval Dietmar Reindl, COO (provozní ředitel) společnosti IMMOFINANZ, ambiciózní program udržitelnosti, který si tato firma stanovila.

Strategie čistých nulových emisí společnosti IMMOFINANZ zahrnuje pevné a konkrétní cíle a milníky. Nejdůležitější cíle spočívají ve snížení všech emisí skleníkových plynů poškozujících klima (např. CO2, metan atd.) do roku 2030 o 60 % ve srovnání s úrovní roku 2019 a zajistit, aby společné prostory a prostory portfolia spravovaného společností IMMOFINANZ produkovaly nulové emise. Předpokládá se, že celý hodnotový řetězec, tj. včetně stavebních a renovačních opatření, bude do roku 2040 bez emisí. Nájemci budou podporováni v tom, aby dosáhli čistého nulového emisního stavu. Všechny emise skleníkových plynů budou sníženy, přičemž kompenzačními opatřeními budou neutralizovány pouze technologicky nevyhnutelné zbytkové emise. Harmonogram bude revidován v pětiletých intervalech až do roku 2040, aby bylo dosaženo souvisejících opatření a využito všech příležitostí a aby poskytl zákazníkům, nájemcům a investorům jasnou představu o stavu dosažení cíle.

Zelené technologie pro účinnější využívání energie

Společnost IMMOFINANZ stanovila široký program opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, a tím i ke splnění těchto ambiciózních cílů. Jako příklad uveďme, že každý rok projde minimálně 5 % portfolia nemovitostí rozsáhlou rekonstrukcí za účelem dosažení účinnějšího využívání energie. IMMOFINANZ také výrazně zvýší vlastní výrobu obnovitelné energie díky instalaci fotovoltaických zařízení na střechy nákupních parků STOP SHOP a díky vybavení všech nových lokalit fotovoltaickými systémy. Kancelářské budovy myhive a nákupní centra VIVO! budou vybavena fotovoltaickým zařízením tam, kde to bude možné, a v závislosti na konkrétní lokalitě. Externí dodávky elektřiny budou převedeny na stoprocentně obnovitelné zdroje energie a výkup fosilních paliv bude ukončen. V budoucnu budou v celém portfoliu instalovány energeticky úsporné osvětlovací systémy a chladiva s vysokým potenciálem emisí skleníkových plynů budou nahrazena jinými. Masivně bude také rozšířeno využívání chytrých technologií pro všechny nemovitosti, a to včetně digitalizace spotřeby ve všech oblastech. Společnost IMMOFINANZ je v úzkém kontaktu se svými nájemci a bude je podporovat při přechodu na udržitelné využití jejich prostor.