Inovovaný systém výklopů AVENTOS HK top si zamilujete

Představujeme vám nové kování na výklopy firmy Blum, které se pyšní mnoha oceněními za své výjimečně malé konstrukční rozměry a minimalistický design. AVENTOS HK top vás dostane nejen svým vzhledem, ale především praktickým využitím.

Dopřejte si při každodenním používání nábytku výrazně lehčí a vznosnější otevírání i zavírání, a to i velkých a těžkých výklopů!

Systém výklopů AVENTOS HK top je ideálním řešením pro nábytek, u kterého je sebemenší detail důležitý. Své uplatnění najde v kuchyni, koupelně, obývacích místnostech, ale i v komerčních budovách.

Montáž i seřízení je velmi jednoduché. Hravě ho namontujete blízko horní desky korpusu, kování je tedy v nábytku elegantně skryto. Navíc ho snadno sladíte s nejrůznějšími typy korpusů pomocí krytek, které jsou k dostání v různých barvách.

Ještě více pohodlí získáte s technologiemi pohybu

Pro AVENTOS HK top máte na výběr ze tří technologií pohybu – měkké tlumení BLUMOTION, elektrický způsob otevírání a zavírání SERVO-DRIVE a mechanický způsob otevírání TIP-ON.



Přijďte načerpat inspiraci a naživo si vyzkoušet řešení firmy Blum – navštivte její showroom. Na vše si můžete sáhnout a vše můžete konzultovat s odborníky, kteří vám poradí a pomohou s výběrem.

Systém výklopů AVENTOS HK top od specialistů

Rakouská rodinná firma Blum má ve svém oboru nábytkového kování tradici již více než 68 let a neustále investuje do dalšího vývoje. Můžete se tak spolehnout na vysoce kvalitní kování, které je testované na desítky až stovky tisíc otevření a zavření. U nejčastěji používaných skříněk a zásuvek to odpovídá přibližně 25 letům používání.



Společnost Blum v současné době působí ve více než 100 zemích včetně České republiky. Spolehnout se můžete na doživotní záruku na kování, na elektrické otevírání získáte záruku 5 let.



Více informací najdete na www.blum.com.