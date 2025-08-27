Interiérové barvy roku: Trendy a tipy, jak vybrat tu pravou

Přinášíme inspiraci i praktické rady, aby váš interiér byl nejen stylový, ale i přesně podle vašich představ. A teď to nejdůležitější - jak vybrat správnou barvu?
1. Zvažte, jaký pocit chcete ve svém prostoru vyvolat
Barvy mají moc ovlivnit náladu a energii místnosti. Chcete klidnou a relaxační atmosféru? Sáhněte po přírodních tónech jako jsou béžová, hnědá nebo jemná šedá. Naopak energii a hravost podpoří živé a syté odstíny – třeba jantarová žlutá nebo ametystová fialová.
2. Přizpůsobte barvu velikosti a světelným podmínkám místnosti
Světlejší odstíny prostor opticky zvětší a rozzáří, ideální jsou pro menší či tmavé místnosti. Tmavé barvy naopak prostor zútulní, ale mohou jej zmenšit, takže s nimi zacházejte opatrně.
3. Zohledněte styl a zařízení interiéru
Moderní minimalistický styl snese neutrální a jemné tóny, vintage nebo boho interiér oživí zajímavé kontrasty a výrazné barvy. Přemýšlejte, jak bude barva ladit s nábytkem, podlahou a dekoracemi.
4. Vyberte správný odstín podle podkladu
Barva může vypadat jinak podle toho, na jaký materiál a povrch ji nanesete. Matné barvy dodají místnosti měkký a útulný vzhled, zatímco lesklé povrchy prostor oživí a odrazí světlo.
5. Vyzkoušejte vzorky přímo u sebe doma
Než se pustíte do malování, pořiďte si malé vzorky barev a vyzkoušejte je na stěně v různých částech místnosti při denním i umělém světle. To vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením.
Nezapomeňte na technické parametry
Při výběru interiérové barvy je důležité brát v potaz nejen odstín, ale i její technické vlastnosti. Zajímejte se o kryvost, tedy schopnost barvy zakrýt podklad jedním nebo více nátěry, dále o její odolnost vůči otěru, která je klíčová zejména v častěji používaných prostorách jako jsou chodby nebo dětské pokoje. Nezapomeňte také na paropropustnost, tedy jak dobře barva „dýchá“ – to ovlivňuje vlhkost v místnosti a může zabránit vzniku plísní. Kvalitní barva by měla být navíc snadno omyvatelná, což oceníte při běžném úklidu. Výběr správné barvy s těmito parametry zajistí, že váš interiér bude nejen krásný, ale i praktický a dlouhodobě odolný.
S výběrem barvy vám výborně poradí v prodejnách stavebnin IZOMAT. Tamní odborníci zohlední charakter malování a vyberou vhodnou barvu.
Rok 2025 je ve znamení návratu k přírodě a harmonii, což se odráží v oblibě přírodních odstínů, jako jsou teplé béžové, pískové, hnědé a jemné olivové tóny. Tyto barvy přinášejí do interiéru klid a útulnost. Vedle nich se však prosazují i výraznější drahokamové barvy – smaragdově zelená, ametystová fialová nebo jantarová žlutá, které dodávají prostoru eleganci a osobitost. Trendem jsou také odvážné kombinace teplých a studených tónů, které vytvářejí zajímavé kontrasty a dynamiku. Celkově je rok 2025 o udržitelném bydlení, kdy barvy a materiály ladí s přírodou a zároveň reflektují osobní styl, čímž vzniká prostor, kde se budete skutečně cítit dobře.
O společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o.
Společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., založená v roce 1991, se řadí mezi přední dodavatele stavebních materiálů v České republice. S dlouholetou tradicí, rozsáhlou sítí 38 poboček a týmem odborníků nabízí kvalitní stavební materiály a komplexní služby. Kromě distribuce stavebních materiálů se společnost zaměřuje i na technické poradenství, zpracování cenových nabídek a logistickou podporu. IZOMAT si zakládá na udržitelných a šetrných řešeních, která minimalizují dopad činnosti na životní prostředí. Strategie společnosti staví na odbornosti a spolehlivých partnerských vztazích, což dokládá i její heslo: „STAVÍME NA ZNALOSTECH“.