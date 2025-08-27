Interiérové barvy roku: Trendy a tipy, jak vybrat tu pravou

Rok 2025 přináší do světa bydlení svěží závan barev, které dokážou zcela proměnit atmosféru vašeho domova. Ať už plánujete malovat celý byt nebo jen pár stěn, je dobré znát aktuální trendy i základní pravidla, podle kterých barvy vybírat.

Přinášíme inspiraci i praktické rady, aby váš interiér byl nejen stylový, ale i přesně podle vašich představ. A teď to nejdůležitější - jak vybrat správnou barvu?

1. Zvažte, jaký pocit chcete ve svém prostoru vyvolat

Barvy mají moc ovlivnit náladu a energii místnosti. Chcete klidnou a relaxační atmosféru? Sáhněte po přírodních tónech jako jsou béžová, hnědá nebo jemná šedá. Naopak energii a hravost podpoří živé a syté odstíny – třeba jantarová žlutá nebo ametystová fialová.

2. Přizpůsobte barvu velikosti a světelným podmínkám místnosti

Světlejší odstíny prostor opticky zvětší a rozzáří, ideální jsou pro menší či tmavé místnosti. Tmavé barvy naopak prostor zútulní, ale mohou jej zmenšit, takže s nimi zacházejte opatrně.

3. Zohledněte styl a zařízení interiéru

Moderní minimalistický styl snese neutrální a jemné tóny, vintage nebo boho interiér oživí zajímavé kontrasty a výrazné barvy. Přemýšlejte, jak bude barva ladit s nábytkem, podlahou a dekoracemi.

4. Vyberte správný odstín podle podkladu

Barva může vypadat jinak podle toho, na jaký materiál a povrch ji nanesete. Matné barvy dodají místnosti měkký a útulný vzhled, zatímco lesklé povrchy prostor oživí a odrazí světlo.

5. Vyzkoušejte vzorky přímo u sebe doma

Než se pustíte do malování, pořiďte si malé vzorky barev a vyzkoušejte je na stěně v různých částech místnosti při denním i umělém světle. To vám pomůže vyhnout se nepříjemným překvapením.

Nezapomeňte na technické parametry

Při výběru interiérové barvy je důležité brát v potaz nejen odstín, ale i její technické vlastnosti. Zajímejte se o kryvost, tedy schopnost barvy zakrýt podklad jedním nebo více nátěry, dále o její odolnost vůči otěru, která je klíčová zejména v častěji používaných prostorách jako jsou chodby nebo dětské pokoje. Nezapomeňte také na paropropustnost, tedy jak dobře barva „dýchá“ – to ovlivňuje vlhkost v místnosti a může zabránit vzniku plísní. Kvalitní barva by měla být navíc snadno omyvatelná, což oceníte při běžném úklidu. Výběr správné barvy s těmito parametry zajistí, že váš interiér bude nejen krásný, ale i praktický a dlouhodobě odolný.

S výběrem barvy vám výborně poradí v prodejnách stavebnin IZOMAT. Tamní odborníci zohlední charakter malování a vyberou vhodnou barvu.

Rok 2025 je ve znamení návratu k přírodě a harmonii, což se odráží v oblibě přírodních odstínů, jako jsou teplé béžové, pískové, hnědé a jemné olivové tóny. Tyto barvy přinášejí do interiéru klid a útulnost. Vedle nich se však prosazují i výraznější drahokamové barvy – smaragdově zelená, ametystová fialová nebo jantarová žlutá, které dodávají prostoru eleganci a osobitost. Trendem jsou také odvážné kombinace teplých a studených tónů, které vytvářejí zajímavé kontrasty a dynamiku. Celkově je rok 2025 o udržitelném bydlení, kdy barvy a materiály ladí s přírodou a zároveň reflektují osobní styl, čímž vzniká prostor, kde se budete skutečně cítit dobře.

O společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o.

Společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., založená v roce 1991, se řadí mezi přední dodavatele stavebních materiálů v České republice. S dlouholetou tradicí, rozsáhlou sítí 38 poboček a týmem odborníků nabízí kvalitní stavební materiály a komplexní služby. Kromě distribuce stavebních materiálů se společnost zaměřuje i na technické poradenství, zpracování cenových nabídek a logistickou podporu. IZOMAT si zakládá na udržitelných a šetrných řešeních, která minimalizují dopad činnosti na životní prostředí. Strategie společnosti staví na odbornosti a spolehlivých partnerských vztazích, což dokládá i její heslo: „STAVÍME NA ZNALOSTECH“.

