International Graduate Academy rozšiřuje profesní vzdělávání online

Studium je určeno především lidem, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a kompetence, ale zároveň potřebují pokračovat v zaměstnání, podnikání nebo dalších každodenních aktivitách.
IGA nabízí pět hlavních vzdělávacích cest – MBA, BBA, DBA, LLM a MSc. Každá z nich odpovídá jiné fázi profesního rozvoje. Studium MBA je zaměřeno především na management, leadership a řízení organizací. Studenti si mohou vybrat z 22 specializací, mezi které patří například marketing, finance, HR, IT, podnikání, projektové řízení, psychologie, strategie, logistika nebo zdravotnictví. Díky tomu lze manažerské vzdělávání propojit s konkrétní oblastí, ve které se student profesně pohybuje.
Studium BBA představuje možnost pro ty, kteří chtějí získat základ v oblasti podnikání a managementu. Je vhodná zejména pro začínající profesionály a absolventy, kteří si chtějí vybudovat širší základ odborných a manažerských znalostí a lépe se připravit na působení v podnikatelském prostředí.
Na opačné straně profesní zkušenosti stojí DBA, které je určeno zkušenějším profesionálům, manažerům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům. Zaměřuje se na hlubší porozumění strategickému řízení, inovacím a vedení změn a umožňuje dále rozvíjet manažerské kompetence na pokročilé úrovni.
Specifickou oblast představuje studium LLM, které se zaměřuje na profesní rozvoj v právní oblasti. IGA nabízí specializace Právo & mezinárodní sektor, Právo & obchodní sektor a Právo & veřejný sektor. Program tak umožňuje prohloubit znalosti práva s ohledem na prostředí, ve kterém se student profesně pohybuje.
MSc je odborně zaměřený program určený k prohloubení znalostí a dovedností v konkrétní oblasti. Nabízí specializace Science & HR, Science & Marketing, Science & Finance a Science & Leadership. Propojuje teoretické poznatky s jejich praktickým využitím a může být součástí dalšího profesního rozvoje.
Společným prvkem všech programů je 100% online studium. Student nemusí kvůli vzdělávání opouštět zaměstnání ani měnit své osobní povinnosti. Studium je možné zahájit kdykoliv a jeho harmonogram lze přizpůsobit vlastním časovým možnostem. K dispozici jsou studijní materiály, moderní studijní systém, online knihovna s více než milionem titulů a možnost konzultací s lektory. Online přednášky jsou dobrovolné.
Právě flexibilita a důraz na praktickou využitelnost dělají z IGA možnost pro profesní rozvoj při zaměstnání. Ať už člověk začíná svou profesní cestu, chce posílit manažerské kompetence, prohloubit odbornou specializaci nebo se připravuje na další profesní výzvy, může si zvolit studijní program podle svých zkušeností a zaměření.
Více informací o jednotlivých programech, specializacích a možnostech studia online nabízí International Graduate Academy na svých webových stránkách.