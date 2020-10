Invalidní vozík na pojišťovnu, nebo si ho zaplatit z vlastní kapsy?

Nikdy by vás ani ve snu nenapadlo, že zrovna tohle budete muset řešit. Lékař vám vystavil poukaz na invalidní vozík a vy jste si mysleli, že ho za pár dnů máte doma. Jenže se všechno vleče, navíc to není tak úplně vozík, který jste chtěli. Jak získat vozík rychle a podle svých představ?

Když se řekne invalidní vozík

Nikdo z nás se nechce dostat do situace, kdy bude invalidní vozík potřebovat. Je to zdravotnická pomůcka, na kterou máte nárok v případě předdefinovaných zdravotních obtíží jednou za pět let. V takovém případě vám ho uhradí pojišťovna, bude taky jejím majetkem. To znamená, že když se pojišťovna z nějakého důvodu rozhodne, že ho nepotřebujete, musíte jí ho vrátit.

Kdo může získat vozík na pojišťovnu?

Abyste mohli žádat o vozík na pojišťovnu, musíte splnit hned několik podmínek.

Musíte mít diagnózu, na kterou vám odborný lékař (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař) vozík může předepsat. Invalidní vozík na pojišťovnu je indikován v případech postižení obou dolních končetin. Pokud je postižena jen jedna dolní končetina, může jít jen o dočasnou pomůcku. To znamená, že po čase je pacientovi odebrána a pokud ji i nadále potřebuje, musí celý schvalovací proces absolvovat znovu.

Žádost musí projít schvalovacím procesem a musí obsahovat podrobný popis hybnosti pacienta a odůvodnění naplnění podmínek pro úhradu pojišťovnou.

Je také třeba, aby žádost obsahovala progresi onemocnění.

Na žádance nesmí chybět ani šíře sedu vozíku, výška a váha pacienta.

Na vozík na pojišťovnu máte nárok jednou za 5 let.

Na jaký vozík má nemocný nárok?

Podle míry postižení vám může lékař předepsat buď mechanický, nebo elektrický vozík. Na ten elektrický máte nárok ve chvíli, kdy jsou kromě dolních končetin postižené i horní končetiny. V takovém případě po vás ale pojišťovna bude chtít doložit ještě oční, psychologické a interní vyšetření.

Co dělat, když schvalovací proces trvá moc dlouho?

Schvalovací kolečko se nedá uspěchat. Jediným řešením je pořídit si invalidní vozík na vlastní náklady. Možná se ptáte, proč byste to dělali, když vám ho může uhradit pojišťovna? Invalidní vozík pořízený za své má hned několik výhod.

Když si vozík pořídíte sami, bude váš. Nikdy už vám ho nikdo nevezme. Vozík na pojišťovnu je majetkem pojišťovny, která se kdykoli může rozhodnout, že ho chce vrátit. Stejně je tomu bohužel i v případě, kdy vám pojišťovna dá na vozík příspěvek a zbytek si doplatíte sami.

Vozík budete mít o hodně dřív . Nemusíte čekat na schválení od revizního lékaře, které se mnohdy protahuje zejména kvůli nedostatkům v žádosti.

. Nemusíte čekat na schválení od revizního lékaře, které se mnohdy protahuje zejména kvůli nedostatkům v žádosti. Vyberete si přesně takový vozík, jaký chcete a potřebujete. Když požadujete vozík na pojišťovnu, lékař může vybírat jen z těch nejobyčejnějších vozíků, které má zdravotní pojišťovna ve svém číselníku. Ne vždy jsou úplně pohodlné. Můžete si taky pořídit elektrický vozík bez toho, abyste měli omezenou funkčnost dolních i horních končetin.

Víte, že i když vám lékař předepíše konkrétní vozík, revizní lékař vám může přidělit úplně jiný? Často dojde k tomu, že vozík, který vám přidělí, vám úplně nevyhovuje, není ani nový. Revizní lékaři totiž často volí tu nejúspornější variantu, kterou je repasovaný vozík.