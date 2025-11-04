Investice firem do AI rostou. Český Krel Central hlásí rekordní zisky

Na rostoucí zájem o AI nástroje upozornili výzkumníci ze Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (zkráceně Stanford HAI). Podle jejich dat, zveřejněných v The 2025 AI Index Report, využívalo loni umělou inteligenci už 78 % oslovených podniků z celého světa. O rok dřív to přitom bylo jen 55 % organizací.
Data za rok 2025 sice zatím nejsou k dispozici, je ale jasné, že čísla dál porostou.
Umělá inteligence přináší rekordní zisky
Rostoucí zájem o AI řešení je důležitý i pro české firmy. Nejen proto, že mohou umělou inteligenci samy využívat, ale také z toho důvodu, že české podniky pomáhají určovat trendy a vyvíjet AI řešení.
Příkladem je společnost Krel Central. Její nástroje využívají firmy v Česku i v zahraničí, a protože s jejich vývojem začala už v roce 2021, tedy ještě před vypuknutím AI boomu, získala řadu zkušeností i cenných kontaktů.
Společnost Krel Central přitom svá řešení přizpůsobuje specifikům jednotlivých oborů, firem i konkrétních provozů. Díky tomu jsou maximálně efektivní – a zájem o ně stabilně roste.
„Jen za první tři čtvrtletí letošního roku jsme dosáhli provozního zisku 81 milionů korun. Tento výsledek plynule navazuje na rekordní rok 2024 a už nyní je prakticky jisté, že ho překoná,“ komentuje ekonomické výsledky firmy její ředitel Stanislav Lepka.
Pokrok v AI řídí průmysl
Úspěch Krel Central je daný i tím, že se zaměřuje na vývoj AI řešení pro průmyslové aplikace. V této oblasti je dokonce českým technologickým lídrem. Data z The 2025 AI Index Report přitom uvádějí, že 90 % významných modelů umělé inteligence v roce 2024 pocházelo právě z průmyslu.
Tato oblast využití AI tak hraje v současnosti zásadní roli. Dokládá to i portfolio oborů, ve kterých firmy využívají AI nástroje od Krel Central. Patří mezi ně výroba, skladová logistika, analytika, marketing, zákaznická podpora, administrativa nebo například síťová bezpečnost.
„Firmám dodáváme například validační systémy, které v reálném čase ověřují data a detekují chyby, anomálie či pokusy o podvodné jednání. A ihned je dokáží řešit. Velké uplatnění mají také moduly, které automatizují mikrorozhodovací procesy. Samostatně řeší situace, ve kterých je potřeba přijímat drobná rozhodnutí, například ohledně skladové logistiky, řízení výroby či realizace mikrotransakcí. Zaměstnancům dosud takové úkony zabíraly čas, který nyní mohou věnovat důležitějším a náročnějším úkolům,“ popisuje výhody AI nástrojů Stanislav Lepka.
AI nabízí nekonečné možnosti
Výrazné zefektivnění práce přinášejí také analytické a prediktivní modely, které analyzují extrémně rozsáhlé soubory dat. Výsledky přitom dokáží nejen předávat managementu firmy, ale mohou na jejich základě predikovat další vývoj a přijímat potřebná opatření.
Jak ale upozorňuje Stanislav Lepka, možnosti využití umělé inteligence jsou prakticky neomezené. Záleží jen na tom, jaké činnosti a procesy potřebuje firma zefektivnit. Správně nastavená a vytrénovaná AI se pak o vše postará.