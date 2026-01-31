ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

V soutěži Top výrobek vystavovatelů Infothermy 2026 získala 1. místo s inovativním přístrojem Pulsonic, který zaujal odbornou i laickou veřejnost širokým využitím v oblasti měření spotřeby tepla i elektřiny.
Veřejnost stále více vyžaduje přesné informace o své spotřebě, což potvrzují i výsledky soutěže Top výrobek Infothermy, kterou organizuje portál TZB-info společně s agenturou INFORPRES, pořadatelem výstavy Infotherma.
Pulsonic: univerzální přístroj pro moderní měření spotřeb
Pulsonic představuje nejnovější generaci zařízení pro přesné a efektivní měření spotřeby energií. Mezi jeho hlavní výhody patří:
- splnění požadavků směrnice EED
- vysoká přesnost měření a snadná instalace
- možnost napojení výrobků třetích stran s pulzním výstupem (domovní vodoměry, elektroměry)
- dlouhá životnost a nenáročná údržba
- integrace do systému dálkového odečtu ista
Díky těmto vlastnostem se Pulsonic zařadil mezi nejvýraznější exponáty Infothermy 2026 a potvrdil dlouhodobou orientaci společnosti ista na inovace a digitalizaci energetických služeb.
Vyjádření společnosti
„Rostoucí zájem veřejnosti o přesné měření a sledování vlastní spotřeby potvrzuje, že energetická transparentnost se stává běžným očekáváním moderních domácností. Vítězství Pulsonicu je pokračováním naší dlouhodobé strategie zaměřené na kvalitu, inovace a podporu energetických úspor v českých domácnostech i komerčních objektech,“ říká Mgr. Jana Machková, ředitelka a jednatelka ista Česká republika.
„Instalace měřicích přístrojů s dálkovým odečtem je již několik let prioritou správců domů a předsedů SVJ. Naplňují tím nejen legislativní požadavky směrnice EED, ale získávají moderní a přesnou technologii, která je základem správného vyúčtování spotřeby,“ doplňuje Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení.
O společnosti ista
Společnost ista patří mezi přední poskytovatele služeb v oblasti měření, rozúčtování a správy spotřeby energií pro bytové domy i komerční objekty. Díky dlouholetým zkušenostem a moderním technologiím nabízí transparentní přehled o spotřebě a podporuje efektivní hospodaření s energiemi.
Mezi hlavní služby společnosti patří: