Jak fungují změkčovače vody do pračky?

Pořídili jste si nové spotřebiče do domácnosti a usazuje se na nich vodní kámen? Na vině bude tvrdá voda. Zatočte s ní pomocí změkčovače vody.

Stará pračka vám odešla a vy jste museli koupit novou. I na té se ale brzy začal usazovat vodní kámen. Dost možná může i za to, že ta původní odešla na věčnost. Dejte si na to pozor a s tvrdou vodou bojujte. Skvělým pomocníkem je změkčovač vody do pračky.

Když se řekne tvrdá voda

Tvrdá voda obsahuje vysokou koncentraci rozpuštěného hořčíku a vápníku. Odborně jde o kationty Mg2+ a Ca2+, které se do vody dostávají rozpuštěním hornin, zejména vápence. Až na to, že vysušuje pokožku, je zdravotně nezávadná, spotřebiče poškozuje mnohem víc. I pračku.

Vodní kámen se totiž usazuje v trubkách, zanáší topné těleso, snižuje energetickou účinnost spotřebiče. To ale není vše. Tvrdá voda taky snižuje účinnost pracích prostředků a životnost spotřebiče.

Jak poznáte, že máte doma tvrdou vodu?

Jste napojeni na obecní vodovod? Pak informace o parametrech vody najdete na stránkách vodárenské společnosti. Čerpáte vodu ze studny, nebo se informací nemůžete dopátrat? Existují testovací proužky, kterými tvrdost změříte.

Náš tip: Mezi projevy tvrdé vody, které uvidíte pouhým pohledem, patří usazeniny na dřezu a vodovodní baterii, zaschlé skvrny na nádobí, zanesené topné těleso rychlovarné konvice.

Šetřete vaši peněženku i spotřebiče

Když tvrdou vodu změkčíte, uděláte něco pro svou pokožku i peněženku. Prodloužíte životnost spotřebiče, snížíte spotřebu pracích prostředků i energie.

Víte, že změkčovač byste měli přidávat k pracímu prášku při každém praní? Šetříte tak pračku, budete potřebovat méně prášku na praní, chráníte životní prostředí.

Jak vodu změkčit?

Nechcete nic ponechat náhodě a změkčovač vody si pořídíte? Můžete vybírat mezi:

Změkčovači ve formě tablet , které se vkládají do přihrádky na hlavní praní. Snadno se rozpouští, nezanechávají po sobě žádnou stopu.

, které se vkládají do přihrádky na hlavní praní. Snadno se rozpouští, nezanechávají po sobě žádnou stopu. Změkčovači v podobě gelu . Pomocí přiložené odměrky odměříte potřebné množství a nalijete ho do přihrádky na hlavní praní. Snadno se rozpouští, má neutralizační účinek.

. Pomocí přiložené odměrky odměříte potřebné množství a nalijete ho do přihrádky na hlavní praní. Snadno se rozpouští, má neutralizační účinek. Sypkými změkčovači (krystalická soda), které slouží jak k použití v pračce, tak k namáčení silně znečištěných oděvů, proplachování různých trubek i k čištění van a umyvadel.

Čtěte také: 9 tipů, jak se starat o pračku