Jak jednoduché může být provozovat vlastní online obchod?

Článek na téma provozu a správy vlastního internetového obchodu. Krok po kroku si projdeme oblasti a činnosti, bez kterých se váš online obchod neobejde.

Specialisté na tvorbu a pronájem e-shopů z UPgates vám v článku povědí o tom, jak jednoduché dnes může být provozování vlastního internetového obchodu. A to třeba právě díky jejich systému. Pokud berete váš online byznys vážně, měli byste přesně vědět, co vše bude jeho provozování obnášet. O tom už více níže.

Produkty jako základ, bez kterého nelze stavět

Představte si kamenný obchod bez zboží. Hloupost co? Stejně tak je to u internetového obchodu. Jakmile nemáte produkty vytvořené a hlavně fyzicky na skladě, nemůžete prodávat.

Co je konkrétně třeba pro vytvoření produktu?

Název, cena, fotka a popis jsou nutnost. Dál je vhodné mít u produktu počet kusů na skladě, parametry, podle kterých lze produkt vyfiltrovat. Zboží také musíte mít správně zařazené do kategorií. Jak u produktů, tak u kategorií se věnujte základním SEO parametrům.

Produktovou nabídku můžete z e-shopu snadno rozšířit dál. Například přes sociální sítě, zbožové srovnávače nebo e-mailingové kampaně. Jestli prodej řešíte ve více jazycích, všechno, o čem jsme se zmiňovali, musíte řešit zvlášť pro každý jazyk. V každém případě se snažte, aby se k hledanému produktu návštěvník dostal co nejlépe.

Zaplacení a doručení objednávky

Když už si zákazník v dané kategorii vybere produkt a vloží ho do košíku, řeší dopravu a platbu. U plateb si dejte pozor. Jakmile nebude mít klient pro něj nejkomfortnější způsob platby, může to vést k nedokončení objednávky. Základní způsoby platby jsou:

Dobírka

Bankovní převod

Platba přes platební bránu (kartou, rychlý bankovní převod)

Hotově na dobírku nebo při osobním převzetí

Opožděná platba a splátkové metody

V nejlepším možném případě byste měli nabídnout všechny tyto možnosti. S ohledem na aktuální koronavirovou situaci nabírá sice na popularitě bezkontaktní platba kartou, ale i přes to je český zákazník proslulý nákupy na dobírku. Například v Německu tento způsob platby / dopravy téměř není. U nás je to ale jinak.

U dopravy je tomu podobně jako u plateb. Poslední roky se dopravní společnosti snaží držet trend velmi rychlého doručení. Zákazníci e-shopů jsou mnohdy navyklí na doručení do 24h. Po Praze bývá doručováno mnohdy ještě ten den.

Mezi základní typy doprav patří osobní převzetí a doručení dopravcem. K osobnímu převzetí je ideální mít síť kamenných poboček, což ale není úplně levná záležitost. Velmi efektivní alternativou vlastních poboček, mohou být pobočky dopravců. Tento způsob dopravy nabírá na popularitě. Cena doručení zde bývá nižší a je možnost si vybrat nejbližší pobočku a vyzvednout si na ní balík kdykoliv, kdy má otevřeno.

Velkým trendem je nabízet také dopravu zdarma od určité částky objednávky. Například doprava zdarma při nákupu nad 2 000 Kč.

Správa a odbavování objednávek

Na e-shopu máte produkt, zákazník si může v košíku vybrat dopravu a zaplatit. Výsledkem je objednávka. Hlavním cílem e-shopu je získávat co nejvyšší počet objednávek. Jakmile je ale máte, musíte je umět rychle obsloužit a správně vybavit.

Proč? Jak jsme již zmiňovali u dopravy, zákazníci očekávají doručení nejpozději druhý pracovní den. Abyste toho dosáhli, měli byste postupovat následovně:

1) Dát zákazníkovi vědět, že jste objednávku přijali

2) Objednávku vychystat a zabalit

3) Vytisknout štítek a polepit balík

4) Objednat svoz balíků

5) Dát zákazníkovi vědět, že je jeho objednávka odeslána

Podpora prodeje

Jak jsme zmiňovali před chvílí, hlavním cílem je maximální počet objednávek a spokojených zákazníků. Pro navýšení počtu objednávek je potřeba se zabývat marketingem e-shopu. Konkrétně můžete řešit PPC reklamy, SEO, správu sociálních sítí, e-mail marketing a další disciplíny. Více se o marketingu pro e-shopy můžete dočíst v článcích UPgates zde.

Měli byste se obávat?

Určitě ne. Výše jsme probrali ty nejzákladnější body nutné pro úspěšné spravování vašeho internetového obchodu. Pro někoho méně zkušeného to sice nemusí být hračka, stačí se ale držet těchto jednoduchých bodů a neustále se v nich zlepšovat. S přibývajícím počtem objednávek bude provozování online obchodu náročnější. V určité fázi je vhodné zvážit také najmutí zaměstnanců. Tomu se nevyhýbejte, většinou je to totiž ukazatelem úspěchu. Tak směle do toho, držíme vám palce!