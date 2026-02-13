Jak kombinovat dřevo, kámen a dlaždice v jedné koupelně?

Nebojte se kombinovat různé přírodní materiály
Kombinace dřeva, kamene a dlaždic v koupelně vytvoří luxusní vzhled a jednoznačně je možná. Výsledný dojem bude plný pocitu tepla a útulnosti. Je tak ideální pro všechny, kteří v městském prostředí chtějí přivést do svého bydlení dotek přírody. Podmínkou však je udržet rovnováhu mezi texturami a barvami.
Kámen a dřevo spolu v principu kontrastují: Kámen budí dojem studeného povrchu, dřevo zase přirozeně teplého. Je proto zapotřebí zacházet s nimi citlivě. V ideálním případě bychom si proto měli zvolit pouze jeden dominantní prvek. Tím může být kámen, který použijeme pro obklad. A dřevo společně s dlažbou bude plnit pouze roli tzv. akcentů užitých na menší ploše. To může být například dřevěná deska pod umyvadlem a keramická dlažba na podlaze.
Jaký kámen použít? Jedinečný a velmi luxusní prvek v každé koupelně reprezentuje především přírodní mramor. Ten lze ve spojení se dřevem uplatnit na podlahu, k obložení stěn nebo jako dekoraci pouze jedné stěny či její části. V současné době už však není tato varianta jedinou použitelnou alternativou, neboť na trhu existují i zdařilé napodobeniny přírodního kamene.
Vkusně lze pojmout i imitaci
Ty se mohou pyšnit kromě estetického vzhledu nízkou pořizovací cenou a snadnou údržbou. Tento aspekt byste neměli podcenit ani u tradiční keramiky. Je vhodné jej podpořit výběrem velkoformátového obložení. Díky menšímu množství spár si úklid jednoznačně usnadníte. Typicky se jedná o rozměr 120 × 120 cm a více. Takový povrch působí navíc vizuálně sjednoceně, čímž přispívá k optickému zvětšení prostoru. Hodí se tak navíc i do malých koupelen.
Z důvodu jednoduššího úklidu navíc samotní výrobci keramických obkladů příliš nedoporučují bílou spárovací hmotu, která rychle odhaluje i sebemenší nečistoty, mnohem efektnější je hmota světle šedá, popřípadě hmota v barvě dlažby.
Na stěny můžete dále použít i klasické keramické obklady imitující mramor, žulu či travertin. Společně se dřevem na podlaze, případně opět jeho imitací, tak snadno vytvoříte interiér v moderním skandinávském stylu, který vypadá vzdušně, ale ne přehnaně studeně. Kreativně přitom můžete naložit nejen se samotnými texturami, ale také s povrchovou úpravou. Kombinovat lze matné a lesklé povrchy. Zvláště efektní je zejména skleněná glazura, s níž se upravují keramické povrchy. Nevýhodou je ovšem to, že může být velmi kluzká.
Stejně tak máte možnost ozvláštnit povrch při instalaci materiálu a využít různé směry při pokládce. Zajímavě vyhlíží například kombinace horizontálně uspořádaných keramických dlaždic se svislými lištami. Tímto způsobem můžete opticky zvětšit prostor a také snadno na pohled oddělit jednotlivé zóny.
Vyhrajte si i laděním textur a barev
Aktuální trend také reprezentuje koupelnové vybavení vyrobené v obložení přímo z keramických dlaždic dle vašeho vybraného designu.
Typicky se tento styl používá u:
- integrovaných umyvadel
- umyvadlových desek
- nik a polic
- koupelnového nábytku na míru
Stejným způsobem lze pojmout například i sprchové vaničky nebo obložení vany. Vyberte si některý z modelů na https://absulo.cz/koupelna/vany/obdelnikove-vany.html. Díky tomu se zdají obklad a další prvky být doslova jako vyrobené z jednoho kusu. Takový dojem zůstává dokonale sladěný a uplatnění nachází pro svou sofistikovanost zejména v luxusních koupelnách.
Zajímavě funguje také vizuální kontrast v odlišných texturách a barvách, který vytvoříte s pomocí mramorového obkladu stěn a kamenné podlahy. Mramor může být světlý i tmavý, je tak na vás, jak celkový vzhled pojmete. Kromě toho se v barevné tónině určitě nemusíte spoléhat jen na klasické spojení v duchu black and white. Vhodné jsou i jiné kombinace světlých a tmavých odstínů, například krémová a zelená. Vašemu interiéru vtisknou hloubku. Škála barev je ale přirozeně mnohem širší, tudíž se nebojte experimentovat: Glamour dojem umocní též výrazné zlaté detaily.
S kontrastem se dá v koupelně pracovat i dále. Skvěle vypadá sklo a chrom ve spojení s tmavým nábytkem nebo kovové prvky (například černé vanové baterie) s přírodními tóny. Nicméně buďte střídmí, v tomto případě platí, že méně znamená více. S množstvím materiálů to určitě není potřeba přehánět. Držte se cca dvou až tří hlavních kombinací, které se vyplatí spíše zopakovat na více místech. Na https://absulo.cz/ zaručeně najdete to pravé.