Nadčasový šperk: 7 stylových tipů, jak nosit český granát

Přinášíme sedm konkrétních způsobů, jak tento tradiční klenot nosit stylově, od minimalistických doplňků až po dominantní šperky, které okamžitě upoutají pozornost.
Tradice a hodnota českého granátu
Šperky s českým granátem jsou po staletí vnímány jako symbol českých zemí. Je s nimi spojeno i jméno císaře Rudolfa II. nebo císařovny Marie Terezie. Dnes ale představují mnohem víc než jen historii:
- Nejsytější barva mezi granáty: Český granát se od ostatních granátů odlišuje svou specifickou, ohnivě rudou barvou, která je srovnatelná s barvou holubí krve. Právě tato sytost a jiskra činí šperky z českého granátu vizuálně nepřehlédnutelnými.
- Tvrdost pro každodenní nošení: Český granát se vyznačuje velmi vysokou tvrdostí (7–7,5 Mohsovy stupnice). To zaručuje, že je kámen mimořádně odolný proti poškrábání a vydrží aktivní životní styl.
- Certifikovaná kvalita a lokální řemeslo: Český granát je ryze český kámen s garantovaným původem. Nošením šperků z českého granátu tak nejen elegantně doplníte svůj vzhled, ale odkazujete na bohaté české dědictví a místní řemeslnou tradici.
Stylové zásady pro nošení šperků s granátem
Zapomeňte na přeplácanost. Stylisté v současnosti doporučují se u šperků s českými granáty držet těchto pravidel:
- Jeden dominantní prvek: Český granát má sám o sobě silnou barvu. Zvolte jeden výrazný kousek a nechte jej vyniknout (např. prsten nebo brož), zbytek šperků ponechte minimalistický.
- Kombinace kovu: Pro moderní, minimalistický vzhled skvěle funguje bílé zlato nebo stříbro. Pokud chcete zdůraznit klasickou eleganci, volte žluté zlato. Český granát se hodí ke každému kovu, ale držte se vždy jen jednoho druhu.
Sedm moderních způsobů, jak nosit český granát
Nevíte si rady, jak na nošení šperků s českým granátem? Přinášíme několik rad, se kterými budete zaručeně hvězdou večírků, ale i každého všedního dne.
1. Granát v minimalismu: Jemný denní přívěsek
Místo těžkých, robustních řetězů sáhněte po decentním stříbrném přívěsku s jedním či několika menšími kameny. Takový šperk s granátem je ideální pro každodenní nošení k džínsům i kancelářskému outfitu. Lze jej elegantně vrstvit s jinými, delšími, jemnými řetízky bez kamenů.
2. Výrazný prsten s ohnivě rudým kamenem
Prsten je nejjednodušší způsob, jak nechat granát vyniknout. Můžete zvolit buď subtilní, minimalistický prsten s jedním větším kamenem, nebo naopak velký prsten tvořený shlukem drobných granátů – ten se stane vaším dominantním doplňkem večerního looku.
3. Asymetrické náušnice
V současnosti jsou v módě dělené a asymetrické sety. Zkuste kombinovat drobnou granátovou pecku v jednom uchu s jemným, jednoduchým stříbrným kroužkem ve druhém. To dodá tradičnímu drahokamu moderní, odvážný twist.
4. Náramek jako akcent na jedné ruce
Využijte náramek s českým granátem jako jediný barevný a dominantní prvek na zápěstí. Hodí se k minimalistickým outfitům a je skvělý k hodinkám (nejlépe s jednoduchým koženým řemínkem), čímž získáte stylovou sofistikovanost.
5. Brož: Módní návrat na klopu
Brože se vrátily na výsluní. Granátová brož je ideální pro oživení svrchního oblečení. Připněte ji na klopu kabátu, na šál nebo ji použijte k sepnutí šátku. Okamžitě promění obyčejný svetr v luxusní kousek s příběhem.
6. Kontrast bílého kovu a rudé
Pokud chcete český granát oprostit od „babičkovského“ vzhledu, zvolte jej v kombinaci s bílým zlatem nebo rhodiovaným stříbrem. Ostrý, chladný kontrast kovu a ohnivě rudého kamene působí mimořádně svěže, čistě a moderně.
7. Pánské doplňky: Detail, který mluví za vše
Český granát není jen pro ženy. Pánské manžetové knoflíčky nebo kravatové spony s jedním či několika českými granáty jsou diskrétním a sofistikovaným doplňkem, který zdůrazňuje řemeslnou kvalitu a vkus majitele.
Certifikace je základ
Šperk z českého granátu si udrží svou hodnotu a styl pouze tehdy, když je garantována jeho pravost a kvalita.
Družstvo umělecké výroby Granát Turnov navazuje na tuto šperkařskou výrobu již od roku 1953 a je jediným subjektem, který je majitelem ochranné známky „Český granát“ a „Český granátový šperk“.
- Jak poznat pravost: Každý originální šperk z granátu je označen puncovní značkou „G“ a jeho pravost je garantována certifikátem, abyste měli jistotu, že kupujete originál, který má hodnotu.
- Péče: Šperky s granátem chraňte před chemikáliemi a odkládejte na noc, aby vám jejich krása vydržela po generace.
Vyberte si jeden z našich sedmi způsobů a dejte tomuto národnímu klenotu prostor zazářit!