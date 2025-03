Jak postupovat při dofinancování hypotéky? Zeptali jsme se expertky

Odpovídá Michaela Pudilová, hypoteční specialistka společnosti Broker Consulting

Co je dofinancování hypotéky?

Dofinancování hypotéky znamená doplnění chybějící části kupní ceny nemovitosti z jiných zdrojů, protože stoprocentní hypotéku už dnes nezískáte. Dofinancování vám může pomoci získat úvěr na vysněnou nemovitost i v případě, že nemáte dostatečné vlastní úspory. Nejčastěji se jedná o kombinaci hypotéky, vlastních peněz a dalšího úvěru. Než se rozhodnete pro konkrétní řešení, nejprve vše proberte s hypotečním konzultantem, který zná aktuální podmínky jednotlivých bank a dokáže najít nejvhodnější variantu s ohledem na vaše možnosti a finanční situaci.

Jaké jsou aktuálně požadavky na vlastní zdroje financování?

Banky dnes požadují, aby měl žadatel dostatečný finanční obnos z vlastních zdrojů, konkrétně 20 % (10 % u osob mladších 36 let) z hodnoty kupované nemovitosti. Při průměrné hypotéce okolo 3 milionů korun to znamená mít naspořeno 600 tisíc korun, resp. 300 tisíc korun. Banky se tímto chrání před přílišným rizikem a současně musí dodržovat ukazatel LTV (Loan to Value) nastavený Českou národní bankou. Ten určuje poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti . Aktuálně je LTV nastaven na maximálně 80 %, žadatelé mladší 36 let mohou získat až 90 % zastavované nemovitosti. Nad těmito limity může banka poskytnout úvěr pouze na základě individuálního posouzení a poskytnutí výjimky.

Pro mnoho lidí je složité takovou částku předem našetřit. Jaké jsou tedy další možnosti dofinancování?

Máte v podstatě na výběr tři řešení. Tím prvním je dofinancování hypotéky jiným úvěrem. Až do loňského roku bylo kvůli regulaci ze strany České národní banky složité kombinovat hypotéku s dalším úvěrovým závazkem, protože se banky musely řídit ukazateli DTI a DSTI. Tyto parametry vyjadřují, jak moc můžete být zadlužení vzhledem k vašemu měsíčnímu a ročnímu čistému příjmu. Od ledna 2024 se tyto ukazatele přestaly povinně používat, přesto je ale řada bank stále zohledňuje při posuzování úvěruschopnosti. Podle míry vašeho zadlužení a výše příjmu tedy banka zjistí, jak moc rizikoví žadatelé jste a zda je pro ni bezpečné vám hypotéku schválit. Pokud tedy zvažujete další půjčku, je důležité si ověřit, zda její splácení příliš nezatíží váš rozpočet. Zde je také namístě obrátit se na odborníka, který vám se správným propočtem a nastavením pomůže.

Jaké jiné úvěry tedy připadají v úvahu?

Nejběžnější je spotřebitelský úvěr. Jeho výhodou je, že nemusíte dokládat účel použití peněz. Nevýhodou bývá kratší splatnost, řádově do maximálně 10 až 12 let, navíc tyto úvěry mívají vyšší úrokové sazby kolem 8 %. Druhým řešením je pak úvěr ze stavebního spoření, případně překlenovací úvěr . Jejich výhodou je především dlouhá splatnost, která bývá kolem 20 let. Banky samozřejmě pečlivě posuzují celkovou bonitu klienta. Ten musí mít dostatečné příjmy, aby dokázal hradit veškeré závazky, tedy nejen danou hypotéku, ale pokud dofinancovává jiným úvěrem, tak samozřejmě i jeho splátky.

Zmínila jste, že vedle dofinancování hypotéky jinou půjčkou existuje i další řešení. Jaké?

Ano, je také možné ručit jinou nemovitostí. Žadatelé o hypotéku pochopitelně nejčastěji bance ručí právě kupovanou nemovitostí, ovšem pořád jim schází potřebných 10 až 20 % z ceny nemovitosti. Řešením tedy je přidat do zástavy ještě jinou nemovitost, tím se hodnota zástavy zvedne, a banka tak může poskytnout vyšší hypotéku. Díky tomu se sníží LTV a žadatel má možnost získat výhodnější úrokovou sazbu. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že v zástavě jsou dvě nemovitosti současně a v případě finančních potíží přijde žadatel o obě. V takovém případě doporučuji druhou nemovitost hned po splacení potřebné částky hypotéky ze zástavy vyvázat.

A kde vzít další nemovitost k ručení?

Do zástavy můžete kromě kupovaného bytu či domu dát i jiný byt nebo rodinný dům. Často v této situaci pomáhají žadatelům rodiče, kteří jim k ručení poskytnou svůj majetek. Vedle bytu a rodinného domu lze do zástavy dát i bytový dům, rekreační objekt, tedy chatu či chalupu, anebo stavební pozemek.

A co když nemám jinou nemovitost do zástavy?

Pokud máte možnost půjčit si chybějící částku na dofinancování hypotéky od rodiny či přátel, může to být nejjednodušší řešení. Předpokladem je, že mají dostatek financí, a hlavně jsou ochotní vám je půjčit. Taková půjčka se nezobrazí v registrech dlužníků, což může zvýšit vaše šance na získání hypotéky, protože banka se o ní nedozví.

Zde ale doporučuji dobře zvážit takový krok, abyste si kvůli penězům nezničili rodinné či přátelské vztahy. Půjčku od rodiny budete také muset nějak splácet, takže zvažte, jestli na to s hypotékou budete mít. Jednoznačně doporučuji sepsat s věřitelem, i když je to váš blízký, smlouvu o půjčce, aby vaše domluva byla seriózní a věřitel měl jistotu, že o své finance nepřijde. Zároveň doporučuji nabídnout věřiteli, že za požadovanou půjčku zaplatíte i úrok nebo alespoň finančně dorovnáte inflaci.

Jak si mohu našetřit na hypotéku?

Nejlepší cestou je vytvořit si vlastní úspory, což samozřejmě nějakou dobu trvá. Určitě začněte odkládat peníze stranou co nejdříve, nejlépe už s prvním výdělkem, a hlavně pravidelně a dlouhodobě. Ideální je zvládnout ušetřit ze svého příjmu cca 20 %, díky tomu se hodně zvýší vaše šance dosáhnout úsporami na potřebnou sumu. Ke spoření na základy hypotéky využijte některé z dostupných spořicích produktů, jako je stavební spoření, termínovaný vklad, případně spořicí účet.

Děkujeme za rozhovor, paní Pudilová.