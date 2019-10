Jak přežít vánoční nákupy? Začněte včas a spoléhejte na e-shopy

Každý rok je to stejné – než si pořádně uvědomíte, že skončilo léto, začnete v obchodech podezřele často narážet na čokoládové Mikuláše a vánoční ozdoby. Je to tak, Vánoce jsou tu už za pár týdnů. Máme pro vás 3 tipy, které vám během svátečního šílenství ušetří čas, nervy i peněženku.

1. Vyhněte se přeplněným nákupním centrům

Hlava na hlavě, lehce hysterická atmosféra, boje o nákupní vozíky a marné hledání zboží v neuklizených regálech. Nákupní centra se před svátky mění v místo, kam byste neposlali ani svého největšího nepřítele. Proto letos zkuste dárky pořídit virtuální cestou. Nabídka e-shopů je nekonečná, vybírat můžete třeba z gauče a navíc často nakoupíte levněji než v kamenném obchodě.

Na nákupy na internetu se vztahují stejná pravidla, jako kdybyste zboží kupovali fyzicky. Takže když náhodou šlápnete vedle, můžete produkty do 14 dnů vrátit nebo vyměnit. Řada e-shopů navíc kolem Vánoc prodlužuje dobu na vrácení zboží, a tak se obdarovaný může nevhodného dárku „zbavit“ i po svátcích. Obávat se nemusíte ani front na poště, v dnešní době většina internetových obchodů nabízí hned několik možností doručení zboží, a tak si mezi nimi určitě vyberete i vy.

2. Neplaťte za zajíce v pytli

Pokud se vám představa elektronického pořízení dárků zamlouvá, ale neradi nakupujete naslepo, vyzkoušejte odloženou platbu. O co jde? Jedná se o finanční službu, která vám umožní za objednaný nákup ve vybraných e-shopech zaplatit kdykoliv během 14 dnů od jeho doručení. Díky tomu budete mít dost času na to, abyste si produkty v klidu prohlédli, osahali a vyzkoušeli. A pokud vám některý z nich nesedne, jednoduše ho vrátíte, aniž by vám nákup blokoval peníze.

Odložená platba vám samozřejmě vytrhne trn z paty i ve chvíli, kdy si něco potřebujete neodkladně pořídit, ale váš účet je opačného názoru. Ruku na srdce – to se před výplatou občas stává. Když si v e-shopu mezi platebními metodami zvolíte možnost „Nakupte teď, zaplaťte za 14 dní“, budete mít na zaplacení objednávky dva týdny. To znamená, že když si nákup dobře načasujete, připadne splatnost na dobu, kdy váš účet bude v lepší kondici.

3. Vyhněte se neuváženým půjčkám

Předvánoční komerční kampaně, kterým se nejde vyhnout, neúprosně naznačují, že ty správné Vánoce se neobejdou bez pořádné hromady dárků pod stromkem. Reklamní masáž tak často vede k tomu, že se lidé kvůli vánočním dárkům zadlužují prostřednictvím úvěrů nebo nákupů na splátky. Svým blízkým sice udělají radost, ale často jim nedochází, jak moc jim neuvážená půjčka může zkomplikovat život. Krátkodobá radost se tak může snadno proměnit v nepříjemný stres a obavy, jestli zvládnou své závazky splácet. A za to krátké nadšení u stromečku opravdu nestojí.

Pokud je to jen trochu možné, zkuste se půjčkám na vánoční dárky vyhnout. Vánoce by neměly být oslavou bezhlavého utrácení, jde přece o svátky klidu a míru, které si lidé užívají s rodinou a přáteli. A navíc – i malý, ale nápaditý nebo ručně vyrobený dárek dokáže udělat velkou radost. Proto se zbytečně nestresujte, pořiďte dárky podle svých finančních možností a užijte si sváteční dny s těmi, které máte rádi, pohádkami, bramborovým salátem a cukrovím.