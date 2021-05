Jak probíhá let horkovzdušným balónem? Vyzkoušeli jsme to!

Romantika, klídek a dokonalé výhledy. Přesně takové pocity budete mít z vyhlídkového letu balónem. Co se děje, než se vznesete do vzduchu a co vás čeká po přistání? Pojďte to zjistit.

Od doby, kdy první horkovzdušný balón bratří Montgolfiérů vynesl do vzduchu ovci, kachnu a kohouta, uběhla pěkná řádka let. A stejně jako byli slavní bratři po úspěšném letu povýšeni do šlechtického stavu, čeká tato tradice i na vás. Ale hezky popořadě.

Zážitek (nejen) pro ranní ptáčata

Letenka je v kapse, už zbývá jen vybrat termín. Jenže co když zrovna když prší a fouká? V takovém případě se let přesouvá, přes to vlak nejede a balón neletí. Létání balónem má totiž poměrně přísná pravidla. A to dokonce natolik, že se startuje jen ráno s východem slunce, nebo až večer, přibližně 3 hodiny před západem. A není to jen proto, že jsou v tuto dobu výhledy nejromantičtější. Během dne jsou totiž aktivní termické proudy, ve kterých létání není bezpečné. Ráno a večer jsou nejklidnější a letu tak nic nebrání.

Nafouknout a letíme!

Když je počasí příznivé, dorazí všichni účastníci na dohodnuté startovní místo. Po vybalení a kontrole balónu začíná příprava na let. Posádka začne balón nejprve nafukovat studeným vzduchem, hořáky zažehne pilot až po nějaké chvíli. Příprava trvá okolo 20 minut, tohle prostě neuspěcháte. Jakmile se začne balón zvedat, je čas, aby do koše naskočil i zbytek posádky. Pilot pořádně přitopí a hurá vzhůru!

Hodina v oblacích

Začíná ta správná kochačka z výšky 50 až 300 metrů. Létá se rychlostí větru, za hodinu tak běžně uletíte 10 až 20 km. Žádné závody to nejsou.Let balónem je prostě pohodový zážitek od začátku do konce.

Jde se k zemi!

Když se let se blíží ke konci, je potřeba vyhlédnout vhodné místo na přistání. I když se nepřistává žádnou závratnou rychlostí, je dobré pokrčenými koleny chytat balanc a rukama pro jistotu držet popruhy. Jak hladké přistání bude, záleží na pilotovu umu i na síle větru.

Vítejte mezi barony a baronkami

Myslíte si, že přistáním to končí? Naopak! Teď teprve budete přijati mezi vzduchoplaveckou rodinu. Pilot vás pokřtí pomocí čtyř živlů a povýší do stavu balónářského. Odteď budete už navždy baron nebo baronka z místa, do kterého jste přistáli.

Chcete se proletět také?

Lety horkovzdušným balónem probíhají po celém Česku od Prahy po Ostravu. Na vás pak je, jestli si vyberete privátní let balónem pro dva, svižnější sportovní balón, nebo poletíte velkým balónem, který pojme až 25 vzduchoplavců. Hlavně, abyste si to parádně užili!