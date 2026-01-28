Jak se připravit a upravit na pohovor

Vzhled není všechno, ale lidé na první dojem dají
Při pohovoru jde o vaše zkušenosti a schopnosti, ale nesmíme zapomínat, že lidé dají na první dojem a je škoda pokazit si šanci kvůli drobnostem. Když se upravíte, můžete myslet pouze na průběh pohovoru a nemít v hlavě myšlenkovou válku ohledně toho, jestli vypadáte reprezentativně.
Proto je dobré si dát čas i na tuto „povrchní“ aktivitu, uklidní vás to, protože nebudete řešit, jestli někdo kouká na ulomený nehet nebo nepadnoucí top. A když už se chystáte, nezapomeňte ani na něco malého k jídlu, hlad nebo těžký oběd vám zbytečně přidají nervozitu. Pokud chcete rychlou inspiraci na něco lehkého před odchodem, mrkněte na rychlé recepty, když nevíte co vařit. Intenzita úpravy záleží na vašich preferencích a možnostech, určitě se najednou nepokoušejte o náročnou techniku líčení, když obvykle používáte jen lesk na rty. Stejně tak se nenuťte do vysokých podpatků, když v nich neumíte chodit. Hlavní je cítit se dobře, pohodlně a připravená se ukázat v dobrém světle.
Co si vezmete na sebe?
Zkuste si firmu trochu proklepnout a najít fotky zaměstnanců, nejlépe v kanceláři nebo při práci. Můžete se lehce přizpůsobit a mít lepší pocit. Pokud se jedná o solidního zaměstnavatele, není problém se zeptat, jaký dress code se do firmy hodí, abyste odpovídala jejich představám. Jde o proaktivní chování a mohlo by vám vynést body navíc.
V případě, že fotky nenajdete nebo se nechcete ptát, vsaďte na eleganci. Co to znamená? Je to oblečení v základních barvách, slušivých střizích a z kvalitních materiálů. Pozor na příliš velké i malé oblečení, ani jedno není správná volba.
Prohlédněte si skříň a vytáhněte elegantní kalhoty a blůzu s dlouhými rukávy a ne příliš hlubokým výstřihem. Skvělou volbou jsou i kostýmky nebo padnoucí sako. Nejste si jistá? Pošlete svoji fotku kamarádce a nechte se ohodnotit a případně doporučit něco jiného. V ničem se necítíte? Zajděte do obchodu a prohlédněte si nabídku, jestli vám něco sedne.
Ve stresu se vám špatně přemýšlí a kreativita jde mimo vás? Podívejte se na Google nebo Pinterest, zadejte „smart casual outfits for work“ nebo „elegant outfits for work“. Vyjede spousta fotek a kombinací a vy už si jen vyberete, co se vám líbí a čeho chcete dosáhnout.
Dejte si pozor na polyester! Tělo se v něm potí a po nějaké době může zapáchat. Pozor také na světle šedé a modré košile, ve kterých jsou hodně vidět kolečka od potu. Luxusním pomocníkem jsou ochranné vložky do podpaží. Nalepíte je do podpaží košile a ony zachytí všechnu vlhkost.
Hlavně ať není vidět
Nezapomínejte na padnoucí podprsenku. A absolutně nejde o to, abyste někoho zaujala, ale o to, aby nebyla vidět a nijak vás neiritovala. Při každodenním nošení si možná neuvědomujete, že vám tolik nesedí, ale v profesionálním prostředí by vás to zajímat mělo.
Zařezává se vám do podpaží a zad? Leze nahoru a prsa v ní už nesedí, protože se vám během let změnila velikost nebo tvar? Udělejte si radost a pořiďte si hladkou podprsenku odpovídající velikosti a střihu v béžové barvě. Pořádně se změřte a údaje zadejte do kalkulačky a nechte si poradit modely pro vaše rozměry a tvary. Slibujeme, že vás překvapí, jak moc pohodlná může dobře vybraná podprsenka být. Ani o ní nebudete vědět. Už žádné znechucené odhazování při příchodu domů.
Jak jsou na tom vaše nehty?
Prohlédněte si svoje nehty a ohodnoťte jejich stav. Máte pocit, že by to mohlo být lepší? V tom případě naplánujte svým nehtům wellness. Není nutné jít do salonu, pokud vám to není příjemné a nechcete umělé nehty, ale často nabízí i pečlivou manikúru bez lakování a prodlužování.
Jednoduchou manikúru zvládnete i z pohodlí domova. Stačí vám pilník, precizní kleštičky, olej na kůžičky a krém na ruce. Prsty ponořte do mističky s teplou vodou a nechte je tam pár minut. Po chvilce vše změkne a bude připravené k úpravě. Zbavte se prachu a jiných nečistot, ostříhejte odstávající kůžičky (vždy jen suchou část, nikdy si nehty neupravujte do krve a příliš blízko kůže. Pokud vám nikde nic neodstává, tak si kůžičku nestříhejte, brání infekcím. Maximálně ji jenom JEMNĚ zatlačte.) a nehty pěkně zarovnejte pilníkem. Nakonec na kůžičku naneste olej a celé ruce promažte krémem.
Líčení a vlasy si zaslouží vaši péči
Přecházíme k pleti a vlasům. Obojí má výrazný vliv na okolí. Pleť by měla vypadat upraveně a nejde pouze o líčení. Zaměřte se na kvalitní skincare a nezapomínejte na použití krému, aby byla pleť vyživená.
Líčení se snažte držet spíš jemné, ale lichotivé. Jemný lesk na rtech, řasenka, zakrytí nedokonalostí a poprašek na očních víčkách obvykle odvedou vše důležité. Pro zdravý vzhled se hodí i jemná tvářenka v růžovém nebo broskvovém odstínu. Dejte si ale pozor, ať to s ní nepřeženete. Méně je více.
Co se týká vlasů, umyjte si je. Na pracovní pohovor nechoďte s mastnými vlasy. Ať už budete oblečená nebo nalíčená sebelépe, neupravené vlasy vám to absolutně shodí. V krizových situacích použijte suchý šampon. Stačí ho nanést ke kořínkům, počkat pár minut a pak vlasy pročesat, aby nikde nebyl vidět pudrový nános.
Rada na závěr: dýchání 4444
Když odhlédneme od estetických úprav, dáme vám taky tip na to, jak se před pohovorem rychle uklidnit. Obrovský vliv má na nás dýchání a protože mnoho z nás ani neví, jak využívat celé plíce, vede to k nedostatečnému okysličení. Mělké a zrychlené dýchání vás vystresuje a je nutné tento proces přerušit a dýchat pořádně.
Vyzkoušejte jednoduché dýchání 4 4 4 4. Nadechněte se na 4 vteřiny, na 4 vteřiny zadržte dech, 4 vteřiny vydechujte a znovu na 4 vteřiny zadržte dech. Stačí zopakovat pár kol a ucítíte, že se tělo zklidní a myšlenky se srovnají.
Pokud máte pocit, že vám stres před pohovorem přerůstá přes hlavu, pomůžou i další techniky, jak se rychle zklidnit ve stresu. Někdy stačí pár minut správného zklidnění a hned se vám bude lépe odpovídat i přemýšlet.
V angličtině se toto dýchání nazývá box breathing, square breathing a v češtině se překládá jako dýchání do čtverce. Zklidňuje a prohlubuje dech a to je přesně to, co potřebujete, když se chcete soustředit a vydat dobrý výkon.