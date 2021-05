Jak si bezpečně užít burzovní trhy?

Ethan Wolff-Mann - hlavní publicista 18. února 2021 - 4 min. čtení

Popularita denního obchodování prudce vzrostla, k tomu přispěly jak stimuly a pandemie roku 2020, tak i situace ve společnosti GameStop. (Getty)

,,Nakupte indexové fondy, abyste získali expozici vůči širokým třídám aktiv, držte je po dlouhou dobu a plánujte prodeje tak, aby odpovídaly vašim potřebám,“ přesně tak zní obvyklá rada týkající se osobních financí. Znát sám sebe je důležitější než vzestupy a pády akciového trhu. Jakmile si zavedete svůj obecný investiční plán, tak si můžete spokojeně žít svůj život.

Kontrola vašeho portfolia každý měsíc jistě není nic proti ničemu. Nicméně kontrolovat jej byste měli jen z toho důvodu, abyste se ujistili, že vám vaše peníze nikdo nikam neztratil. Nicméně o trh se až tak nestarejte a vymažte si veškeré své investiční aplikace.

Takto zní věta, kterou vám s největší pravděpodobností sdělí ortodoxie osobních financí.

,,Investování je problém, který byl již vyřešen,“ prozradil v úterý odpoledne Barry Ritholtz, zakladatel společnosti Ritholtz Wealth Management.

Téhož dne dopoledne společnost Goldman Sachs (GS) uvedla na trh novou platformu pro investování se značkou Marcus, která zákazníkům umožňuje využívat portfolia ETF spravovaného společností Goldman, jež zastupuje různé třídy aktiv. Žádné vybírání akcií! Nudné záležitosti, které se nápadně vyhýbaly mánii denního obchodování, kterou nejlépe reprezentuje aféra GameStop (GME), se rozjela tak divoce, že Kongres přitáhl její aktéry na slyšení 18. února.

„Dobré investování nemá být vzrušující,“ řekl Ritholtz o přístupu k třídám aktiv, který jeho firma používá už léta.

Ritholtz říká, že lidé jsou neskuteční vybírači akcií (to je také podloženo hromadou výzkumů) a že vědět, co koupit, a ještě zlomověji, kdy prodat, je neuvěřitelně obtížné. Dokonce i dlouhodobé blue chips, které se mohou zdát nehybné, mohou časem upadnout, jako třeba kdysi dominantní GE nebo Sears. (,,Nevsadil bych ani svůj dům na to, že tu Facebook bude i za 20 let,“ řekl.)

U široce indexovaného produktu většině lidí ani nezáleží na tom, kdy si ho koupí.

,,O jednotlivých akciích se to samé říci nedá, protože jsou mnohem proměnlivější než trh jako celek,“ řekl Ritholtz. „To činí pravidelné spoření mnohem obtížnějším.“

Pokud však pocítíte nutkání koupit akcie Applu, Tesly nebo nějaký bitcoin, pan Ritholtz má pro vás způsob, jak to udělat.

,,Zábavné“ portfolio

Někteří lidé považují investování do společností za zajímavé a rádi se do hry zapojí se na plné čáře, bez obav z riskování. I když Warren Buffett radí podobný přístup jako Ritholtz (každému, kdo se chce řídit jeho radami, říká, aby investoval do nízkonákladového indexového fondu S&P 500). Není divu, že to praví, je to totiž muž stojící za společností Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) a legendární výběrčí akcií. Když ho slyšíte o těchto věcech mluvit, je naprosto jasné, že je miluje.

Jestli jste to vy, možná byste měli akcie nakupovat pro vzdělávací účely nebo pro zábavu.

,,Pokud si chcete zřídit vedlejší účet s 10 % svých peněz, můžete si koupit všechny Tesly a bitcoiny,“ řekl Ritholtz. „A jestli vám to vyjde, běžte si koupit loď.“

Ritholtz považuje „zábavné“ portfolio nebo „hrací“ koš akcií k obchodování za rozumný způsob, jak si nahrát do kapsy, místo toho, abyste to dělali s celým svým portfoliem nebo ještě hůře, používali trhy jako v kasinu. Pokud se k tomu chystáte, používejte pravidla kasina a nepokládejte na stůl klíčky od auta.

„Pokud používáte peníze, které si můžete dovolit prohrát, a myslíte si, že Apple nebo Amazon je ta nejlepší věc na světě (nebo když se Lucid stane veřejným investorem prostřednictvím SPAC nebo čehokoliv jiného), nezáleží na tom, jestli se nedaří,“ řekl Ritholtz.

Tento přístup má ve skutečnosti příjemnou výhodu, zjistila firma. Pokud lidé vloží 5 nebo 10 % svého portfolia do zábavného portfolia a nakoupí akcie přes různé obchodní platformy, akcie začnou rapidně růst, a investor tak necítí tlak, který mnozí šťastní investoři cítí ohledně podávání a zamykání zisků.

„Můžete si dovolit nechat to plavat, protože je to relativně bezvýznamné,“ řekl. „Máte tendenci dosahovat lepších výsledků, když se jedná o menší, méně významné portfolio, protože nemáte zapotřebí tolik vyšilovat.“

Nejlepším způsobem, jak o tom všem, a konkrétně o spekulaci versus investování přemýšlet, je brát v potaz, kdo je na druhé straně obchodu. Pro dlouhodobé investory akcie obvykle rostou. To však není případ šílenství kolem společnosti GameStop.

,,Věc, nad kterou podle mě mnoho lidí nepřemýšlí je ta, že obchodování je hra s nulovým součtem,“ sdělil Ritholtz. ,,V krátkém časovém úseku je zde vítěz, poražený a to je vše. V čistém součtu vše skončí stejnou částkou v dolarech. Ale v průběhu 10, 20 let se koláč zvětší a vítězů může být více.“