Jak si v létě zajistit kvalitní spánek? Vsaďte na malé rituály, vůně a sprchování

Léto je období, kdy nám dozrává řada plodů, vzduch voní, příroda bzučí, zpívá a nabízí nádherné scenérie zapadajícího slunce. Vše zní ideálně až do okamžiku, kdy se najednou začnete cítit unavení. Dlouhé světlé dny a vysoké teploty mohou negativně ovlivnit kvalitu spánku a s tím i regeneraci našeho těla. Pokud se ráno budíte více znavení, než když jste šli spát, je na čase to změnit. Jak na to?