Nejvýraznějším příkladem tohoto „bobtnání“ je tisk. Ačkoliv jde o proces, bez kterého se většina firem, advokátních kanceláří či účetních neobejde, jen málokdo zná skutečnou cenu jedné vytištěné stránky. Pokud tisk ve vaší firmě neřídíte, pravděpodobně za něj platíte o 20 až 30 % více, než byste museli.
Skryté náklady tisku: Co všechno reálně platíte?
Když se řekne „náklady na tisk“, většina manažerů si představí papír a barvu. Realita je ale mnohem komplexnější a zahrnuje položky, které v účetnictví často nejsou vidět pod jednou hlavičkou:
- Časová režie IT oddělení: Správa tiskových serverů, instalace ovladačů a řešení chyb odvádí IT experty od strategických úkolů, které firmě přinášejí zisk.
- Zbytečný tisk a plýtvání: Podle aktuální statistiky 45 až 65 % papíru vytištěného v kanceláři končí ještě tentýž den v koši. Často se také tiskne barevně tam, kde by stačil černobílý režim.
- Energetická neefektivita: Starší stroje v pohotovostním režimu spotřebují nezanedbatelné množství elektřiny. Moderní přístroje s inteligentním úsporným režimem se v dlouhodobém horizontu zaplatí samy jen na úspoře energie.
- Ztracená produktivita: Čekání u pomalého stroje nebo chybějící barvy do tiskárny v momentě důležité uzávěrky jsou faktory, které brzdí plynulost byznysu.
Bezpečnost a ekologie: Bonusy, které nevidíte na faktuře
Moderní správa tisku v roce 2026 už řeší i témata, která byla dříve přehlížena:
- Bezpečnost dat a GDPR: Dokumenty zapomenuté v tiskárně jsou rizikem. Zavedením kontrolovaného tisku (např. tisk po přiložení karty) ochráníte citlivé údaje a eliminujete tisk zbytečností.
- Udržitelnost a ESG: Přechod na kvalitní kompatibilní tonery je v souladu s cirkulární ekonomikou. Repasované kazety vracejí do oběhu plasty a kovy, což výrazně snižuje uhlíkovou stopu firmy – klíčový parametr pro moderní ESG reporting.
- Ochrana hardwaru: Profesionální kompatibilní tonery a cartridge jsou vyráběny podle nejvyšších evropských standardů. Na rozdíl od nejlevnějších náhrad nepouštějí prach do mechaniky, čímž předcházejí drahým servisním zásahům.
Jak začít šetřit hned?
- Zrušte lokální tiskárny: Malé tiskárny na stolech mají až 4× vyšší provozní náklady než centrální multifunkce.
- Vsaďte na kvalitu z druhovýroby: Nahraďte drahé originály prověřenými produkty. S využitím kompatibilních náplní do tiskáren řady PREMIUM ušetříte okamžitě přes 60 % nákladů na stránku.
- Nastavte limity: Omezte barevný tisk pouze pro vybraná oddělení (marketing, obchod).
- Využívejte XL objemy: Alternativní cartridge nabízejí často až trojnásobný objem inkoustu oproti originálům, což snižuje frekvenci nákupů.
Strategie pro moderní kancelář: Od auditu k udržitelnosti
Cesta k úsporám vede přes kombinaci organizačních změn a chytrých technologií. Prvním krokem by měla být digitalizace – co nemusí být na papíře, to by mělo zůstat v cloudu. Elektronické podpisy a digitální archivy šetří nejen místo, ale i náklady na následnou manipulaci s dokumenty.
Pokud je tisk nevyhnutelný, pomůže nastavení jasných pravidel. Výchozí nastavení na černobílý a oboustranný tisk by mělo být v každé firmě samozřejmostí. Dalším stupněm je pak kontrola spotřebního materiálu.
Alternativní náplně jako nový firemní standard
Právě pravidelné nákupy spotřebního materiálu jsou místem, kde lze realizovat největší úspory bez nutnosti investovat do nového hardwaru. Zatímco dříve firmy volily drahé originály z obavy o techniku, dnešní trh nabízí profesionální alternativní náplně do tiskáren, které se staly standardem i v mezinárodních korporacích.
Příkladem úspěšné cesty je česká firma TonerPartner. Společnost založená v roce 2014 se díky vlastní výrobě a kvalitě dokázala prosadit již v 9 evropských zemích. Jejich prémiové kompatibilní náplně do tiskáren nabízejí stejnou výtěžnost jako originály, ale s úsporou nákladů přesahující 60 %.
„Pro firmy a facility management už dnes tisk není jen nákupem krabic s nápisem toner. Je to o řízení celého procesu. Firmy hledají partnera, který jim zajistí audit, včasné dodávky a garantovanou kvalitu. Naše řada PREMIUM nabízí doživotní záruku a unikátní garanci: pokud by naše náplň poškodila tiskárnu, na vlastní náklady ji opravíme nebo vyměníme za novou,“ vysvětluje Jan Znišťal, jednatel společnosti TonerPartner.
Tento přístup potvrzují i recenze. Na portálu Zboží.cz má tato česká značka 96% hodnocení od více než 43 000 zákazníků. Volba těchto produktů tak už není riskem, ale logickým ekonomickým krokem.
Tip pro čtenáře: Pro nákup kompatibilních náplní v CZ můžete využít exkluzivní slevový kód PPHKA2BRQ, který zajistí 10% slevu na váš nákup.
Firemní tisk by neměl být „neviditelnou“ položkou. Pokud k němu přistoupíte systémově – od výběru techniky přes digitalizaci až po přechod na české náplně s doživotní zárukou – můžete z rozpočtu uvolnit značné prostředky pro rozvoj svého podnikání.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností TonerPartner.