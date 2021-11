K wifi se tak tedy lze připojit bez potřeby kabelu kdekoliv, kam wifi dosáhne. Ale co když potřebujete, aby vám dosáhla i dál, nebo co když je připojení k vašemu samotnému routeru nekvalitní? Není hned nutné pořizovat úplně nové připojení, ale stačí pořídit zesilovač wifi. Takový zesilovač umí fungovat ve dvou pásmech a to v pásmu 2,4 GHz, nebo ty novější v 5 GHz. Nejoblíbenější a nejlepší volbou bude router univerzální, který umí fungovat v obou dvou pásmech. Těmto „universálním zesilovačům wifi se říká extendery.

Je třeba však dávat pozor, abyste nepořídili wifi zesilovač k routeru, který nefunguje z důvodů absence signálu. V takovém to prostředí zesilovač nemůže pracovat.

Jak vybrat zesilovač wifi

V dnešním článku si prozradíme veškeré důležité informace v jednom krátkém článku. Pokud ho důkladně prostudujete, budete plně schopni samostatného výběru a koupě toho pravého přístroje pro vás. Popíšeme si tedy veškeré důležité parametry, které je dobré znát, představíme si funkce, kterými zesilovač wifi může i nemusí disponovat a zaměříme se i na ceny, které si rozdělíme do tří cenových kategorií a ukážeme si, co od jaké lze očekávat.

PARAMETRY

Frekvenční pásmo

Frekvenční pásmo je jeden z nejdůležitějších parametrů a měli byste se na něj zaměřit jako první. Jak už bylo v úvodu řečeno, wifi zesilovače fungují na dvou pásmech. Před samotným pořízením a vůbec i výběrem, byste si měli zjistit, jaké pásmo vaše domácnost podporuje. Mohlo by se tedy stát, že vaše pásmo vaše domácnost nepodporuje a přístroj nebude vůbec fungovat. Pokud máte v domácnosti DUAL BAND TECHNOLOGII, patříte mezi šťastlivce a můžete využívat obě dvě pásma. V tomto případě tedy doporučujeme pořídit přístroj se stejnou funkcí.

2,4 GHz

Jelikož se dá toto pásmo označit za „zastaralé“, je velmi snadno dostupné. Nejen, že existuje mnohem více přístrojů s podporou tohoto pásma, ale jedná se také o levnější varianty. Tyto frekvence nejsou příliš kvalitní a tak se rozhodně nedoporučují náročnějším uživatelům.

5 GHz

Toto pásmo je v celku nové a routery a zesilovače s touto frekvencí bývají i o to dražší. Za vyšší cenu však pořídíte vysoce kvalitní internet, který utáhneme nespočet připojených zařízení, počítačové hry i další velmi náročné aktivity.

WiFi standard

WIFI standard není značení standartní sítě, nebo tak, ale určuje rychlost připojení. Před samotným výběrem, stejně jako u frekvence, je důležité tento parametr znát. Mezi nejběžnější standardy patří 802.11n, který podporuje rychlý přenos dat využívaný oběma pásmy.802.11ac je standart, který funguje v kombinaci 5 GHz pásmem. 802.11b/g podporují pásmo 2,4 GHz. Nejnovější standard je označen 802.11ax, tento standart se vyznačuje nejvyšší rychlostí přenosu.

Anténa

Neodmyslitelnou součástí každého zesilovače wifi je i anténa. Taková anténa může být přímo na zesilovači, nebo externě. Pokud zvolíte variantu externě, bude určitě mnohem spokojenější s výkonem, ale je třeba myslet i na prostor, který anténa externě zabere.

Výstupy

Výstupy jsou velmi důležitou součástí NĚKTERÝM zesilovačů. Hodí se především v případech, kdy se vám nejde připojit na bezdrátovou síť a tak musíte použít kabelové připojení, které vede z přístroje do vašeho počítače, či jiného zařízení. Takové problémy se dějí především u starších přístrojů a v drtivé většině případů je to chyba zařízení a ne zesilovače, nebo routeru. Tuto možnost/funkci mají především dražší modely.

Funkce

Šifrování

Šifrování je velmi důležitou funkcí. Skoro každý zesilovač podporuje šifrování pomocí WPA2-PSK, které je považováno za jedno z nejlepších zabezpečení.

LED indikace

LED indikace je něco jako hledač správného umístění díky hledání síly signálu.

WPS

Tato funkce vám umožní snadnou instalaci, která představuje pouze zmáčknutí 2 tlačítek. Tato funkce se používá k rychlému bezdrátovému připojení. V případě, že není WPS podporováno, bude nutné provést instalaci pomocí ručního nastavení. Vše však zvládnete pomocí průvodce, který je součástí manuálu.

MU – MIMO

Tato funkce značí to, že router může komunikovat s vícero zařízeními.

Cena

Cena do 500 Kč

Nacházíme se v nejlevnější kategorii, kde se dají koupit zesilovače wifi, které sice budou fungovat, avšak postačí spíše velmi nenáročným uživatelům. Tyto zesilovače budou fungovat pouze a frekvenci 2,4 GHz a poskytnou velmi primitivní uživatelské nastavení a velmi malé přizpůsobení. Tyto produkty nemusí být nutně nekvalitní, avšak nejsou to ani „totálně nabušené vysokovýkonné stroje“.

Cena od 500 Kč do 1 500 Kč

Tato kategorie, které nejraději říkáme zlatá střední cesta, nabízí výkonné stromečky, které nabízí frekvenci 2,4 GHz, ale i GHz. Takové přístroje nabízí kvalitní zesílení, rozšířené nastavení i přídavné funkce, které ještě více můžete přizpůsobit svým požadavkům.

Modely s cenou nad 1 500 Kč

Tuto kategorii většinou věnujeme přístrojům, které nejsou úplně vhodné do domácího prostředí, ale zde uděláme výjimku. Pokud patříte mezi opravdu náročné uživatele připojení k internetu, budete nejspíše potřebovat prozkoumat tuto kategorii. Tyto přístroje mají většinu funkcí, co vůbec u těchto strojů existují. Budete si moci vybrat, zda chcete připojení k 2,4 GHz, nebo 5GHz, nebo multifunkční přístroj, který umí využívat obě dvě frekvence. Tyto přístroje většinou mívají externí anténu a nabízí i mnoho výstupů, tedy přídavných portů, které se vám budu hodit v případě poruch u vašeho zařízení.