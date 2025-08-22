Jak využít čas na dovolené


Prázdniny se sice již chýlí ke konci, nicméně lidé jezdí na dovolenou celoročně. Objevte s námi kouzlo Chorvatska, klidně i v zimě. Nezapomeňte také sledovat aktuální zprávy z domova i ze světa. Pokud se rozhodnete strávit dovolenou úklidem, dáme vám tip, kde prodat přebytečné věci.

Jak využít čas na dovolené | foto: Shutterstock.com

Zpravodajství z domova i zahraničí

Mít přehled o aktuálním dění v České republice i ve světě by měla být priorita každého člověka. To proto, že si díky zpravodajství můžeme naplánovat kroky v našem životě a současně nám pomáhá orientovat se v rychle se měnící realitě. Kvalitní deník není jen obyčejný soubor článků. Je to ve své podstatě i místo pro vzdělání, seberealizaci a diskuzi. Jednotlivé texty zároveň ukazují aktuální náladu ve společnosti, která je velice proměnlivá. Získejte aktuální zpravodajství a komentáře z politiky, ekonomiky, kultury, technologií a globálního dění. Sledujte aktuální vývoj v souvislostech a přehledně na NášDeník.cz. Tyto online noviny kromě informací poskytují čtenářům též interaktivní grafiku nebo fotografie v článcích, kurzy měn a možnost sledovat zprávy na sociálních sítích. Čtěte Náš deník kdykoliv a odkudkoliv.

Levné ubytování v Chorvatsku

Chorvatsko tvoří přesně 1,244 ostrovů, z nichž pouze 48 je trvale obydlených, a každý z nich nabízí něco jedinečného – od divoké přírody, přes historická města až po skutečně unikátní zážitky. Největší ostrov Cres láká na klidné pláže i pozorování vzácných supů bělohlavých v ekocentru Caput Insulae, zatímco druhý největší Krk je dostupný mostem, a kromě vinařských tras zde objevíte i nejužší uličku Chorvatska. Třetí v pořadí, Brač, je slavný pláží Zlatni rat a kamenem, z něhož byl údajně postaven i americký Bílý dům; slunný Hvar okouzlí levandulovými poli, rušným nočním životem a nejstarším veřejným divadlem v Evropě. Pag vás zaujme „měsíční krajinou“, pažským sýrem a party pláží Zrće, zatímco historická Korčula – často nazývaná „malý Dubrovník“ – je rodištěm Marka Pola a nabízí typické středověké město s hradbami i vinice. Na většinu z těchto ostrovů se z Prahy dostanete autem během 9 až 14 hodin, dle destinace a využití trajektu – například Krk a Pag jsou dosažitelné pouze přes most, k ostatním je třeba krátká plavba trajektem.

Hotely, apartmány, levné ubytování Chorvatsko najdete na stránce a-hotel.com.

Prodejte nebo nakupujte věci v klidu a online

Doma se vám válí hromada věcí a vy nevíte, co s ní – vyhodit, darovat nebo prodat? Každý z nás zná ten problém. Nejčastěji se s ním setkáváme, když se vrhneme na generální úklid nebo si plánujeme pořídit něco nového. Řekněte konec přeplněným skříním. Prodejte to, co už nenosíte, přes online bazar. Tyto online tržiště se v posledních letech staly jedním z nejoblíbenějších míst, kde lidé nakupují i prodávají věci snadno, rychle a pohodlně. Díky internetu už není třeba objíždět klasické bleší trhy nebo secondhandy. Vše lze vyřešit z pohodlí domova. Podívejte se na stránky Klik inzerce a vybírejte si z celé řady nabídek nebo prodejte to, co už sami nevyužijete. Kromě různých kategorií lze filtrovat i podle lokality a ceny. Od oblečení přes elektroniku až po nábytek či sportovní vybavení, a to často za zlomek původní ceny.

