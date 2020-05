Jak zatočit s nudou doma a vybrat hru přiměřenou věku dítěte

Některé děti zatím stále zůstávají doma a rodiče se mění v učitele. Děti však neustálé sezení nad knihami nebaví, a proto je vhodné zvolit i zábavnější formu učení. Nejlepší jsou hry, které děti zabaví a dají jim nové vědomosti do života. Zároveň jsou kreativní a dítě se při nich nudit nebude.

Děti do 10 let by měly mít v tomto čase přesně určený harmonogram dne a vědět, kdy je čas na učení a kdy na zábavu. Šikovní rodiče mohou nenápadně do zábavy zapojit vědomostní a kreativní hry, které děti rozvíjejí a posouvají vpřed.

Pro ty nejmenší

Děti ve věku od 1 do 4 let nasávají vědomosti jako houba. Pro ně jsou nejvhodnější hračky na rozvoj motoriky, poznávání barev či tvarů. Skvělou volbou pro nejmenší umělce je řada „My First“ od značky SES, která obsahuje materiály na rozvoj tvořivosti. Patří mezi ně barvy, plastelína či malovací kulička. Pro trochu zručnější děti je vhodná novinka Moje první kreslicí korálky na šňůrce. Šňůrka drží pohromadě 6 barevných korálků, které jsou připraveny na kreslení. Tato hračka u dětí stimuluje kreativitu, fantazii a rozvoj motorických dovedností.

Moje první kreslicí korálky na šňůrce za 192 Kč

Pro snílky

Malí předškoláci milují aktivity, při kterých mohou vytvářet něco skutečného. Pokud máte doma holčičku, vyzkoušejte zažehlovací korálky. Je to skvělá hra na rozvoj kreativity a koordinaci rukou a očí dítěte. Pomocí nažehlovacích korálků SES si děti mohou vyrobit veselé lamy a ozdobit je bavlněnými třásněmi, které přilepí na zažehlené korálky. Při tom je však nutná asistence rodičů.



Zažehlovací korálky – alpaka za 192 Kč

Pro kluky je zase určená sada, pomocí které si sami mohou vytvořit jedinečného svítícího sádrového tyranosaura Rexe. Malý kreativec pomocí sádry a 3D formy sám vytvoří dinosaura, kterého může potom pomalovat barvou, která ve tmě svítí. O zábavu máte postaráno.



Sádrový komplet – svítící kostra T-rexe za 333 Kč

Pro kreativní předškoláky

Do skupiny kreativních her pro předškoláky patří i novinka – společenská hra Připrav si svůj Hamburger. Díky této hře se nejmenší členové rodiny naučí poznávat různé přísady pro přípravu hamburgerů. Hra je vhodná i pro děti, které ještě neumějí číst.



Hra Připrav si svůj hamburger za 357 Kč

Pro milovníky zvířátek

Každé dítě touží mít svého domácího mazlíčka. Pokud doma nemůžete mít živé zvířátko, vhodnou alternativou je vytvoření si zvířátka podle svých představ. V kreativní sadě Vytvoř si svého mazlíčka šikovné dítě od 6 let najde plastové tělo, nosík, oči, uši a různé šablony a látky. Výsledkem bude například krásná kočička vhodná do dětského pokoje.



Kotě – vytvoř si svého mazlíčka za 495 Kč

Voňavé hry ze dřeva

Průzkumy z posledních let ukazují, že manuální dovednosti dětí se stále zhoršují. Mezi didaktické hry, které rozvíjejí děti všech věkových kategorií po všech stránkách jejich osobnosti patří dřevěné hračky. Pro ty nejmenší jsou vhodné Woody dřevěné vkládačky, při kterých dítě vkládá různé geometrické tvary do obrázku a tím rozvíjí svou logiku. Vytvořit tak může až 10 krásných obrázků (auto, želva, květina, motýl, ptáček ...).



Didaktická vkládačka s tvary za 424 Kč

Pro děti od 2 let jsou zase vhodné Woody dřevěné kostky s písmeny a číslicemi. Díky takovým kostkám dítě písmena a číslice již od první hry vnímá, vybízí ho to ke zvídavým otázkám a později je schopné skládat jednoduchá slova.



Pastelové kostky s písmeny a číslicemi za 324 Kč

Pro malé kutily

Děti dokážou díky Woody korkové desce s přibíjejícími tvary pomocí kladívka a hřebíčků vytvořit nekonečné variace obrázků plných fantazie na téma zvířátka a lidé. Práce se stavebnicí podporuje představivost, soustředěnost a přesnou koordinaci pohybů.



Korková deska s přibíjejícími tvary za 153 Kč

Pro cvičení trpělivosti

Pro děti, které potřebují procvičit svou trpělivost, motoriku a přesnost je vhodná napínavá hra Tower Tony od Woody. Je to věž, kterou stavíte z barevných kostek a snažíte se je postupně vybírat zespodu a ukládat navrch tak, aby věž nespadla.



Tower Tony věž – barevná za 216 Kč

Pro malé fyziky

I objevování principů fyziky může být snadné a zábavné. Školáci mohou zapojit svou fantazii a pomocí skládání různých dílků vytvářet vzrušující dráhy z kolekce Action & Reaction od Clementoni, přes které bude kulička vzdorovat gravitaci a zvyšovat svou rychlost. Do sestavení překážkové dráhy mohou malí fyzikové zapojit veškeré vybavení dětského pokoje. Postupem času se děti naučí vytvářet složitější a zábavnější dráhy.



Akce a reakce – Startovací sada za 576 Kč

Pro milovníky chemie

Co může být lepší než vyrobit si vlastní sliz. Díky sadě Dětská laboratoř od Clementoni, které obsahuje praktický mixér, si každé dítě dokáže jednoduše vytvořit svůj barevný sliz. Tato sada pomáhá rozvíjet manuální dovednosti, ale také kreativitu.



Dětská laboratoř – Výroba slizu, velká sada za 682 Kč

Pro celou rodinu

Pokud chcete s dětmi od 6 let strávit nějaký čas společně v rodinném kruhu, sáhněte po akční společenské hře Rychlý jako rys. Je to hra, která nikdy není stejná, a proto bude každého člena rodiny stále bavit. Je zaměřena na bystrý zrak, paměť a rychlé reakce. Na světě se jí prodalo již více než 5 milionů kusů a na českém trhu patří mezi novinky. Hra obsahuje více než 350 kartiček s obrázky, žetony a hrací desku, kterou můžete vždy postavit jinak. Děti si procvičí koordinaci rukou a očí.



Hra Rychlý jako rys za 550 Kč

Všechny tyto hry a mnoho dalších najdete na e-shopu rajhracky.cz.