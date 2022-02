Jaké hodinky by měl nosit muž, aby byl trendy?

Povíme si, podle jakých kritérií trendy hodinky vybrat a dále si prozradíme, jak je kombinovat s ostatními prvky našeho outfitu, abychom byli zkrátka neodolatelní. Čtěte a inspirujte se s námi!

Podle jakých kritérií bude dobré vybírat pánské hodinky?

Pánské hodinky můžeme vybírat na základě mnoha kritérií. Nejdříve si musíme uvědomit, zda budeme chtít hodinky analogové, nebo digitální. Dále se budeme rozhodovat, jaký styl hodinek upřednostníme. Může se jednat o sportovní, ale také o elegantní variantu. Záleží tak na tom, kam chceme s hodinkami vyrazit a do jakých outfitů je máme v plánu zakomponovat. Nejčastěji se můžeme setkat s pánskými digitálními hodinkami na sport a analogovými s elegantním vzhledem. Není to však pravidlem. Na trhu najdeme i řadu elegantních digitálních hodinek, které můžeme zahrnout do svátečních i business outfitů. Pánské hodinky mohou muži vybírat i dle materiálu, z kterého jsou vyrobené. Těch je celá řada. V poslední době se těší velké oblíbenosti nejen zlaté a stříbrné, ale také dřevěné hodinky, které muži často volí na rustikální svatby a další výjimečné společenské události. Pánské hodinky můžeme vybírat i podle barvy a v neposlední řadě také podle jejich řemínku. Ten může být stříbrný, zlatý, ale také kožený. Záleží tak vždy na vás a na vašem jedinečném vkusu. Pánské hodinky můžeme vybírat i podle oblíbené světové značky. Mezi ověřené výrobce kvalitních hodinek můžeme zařadit takové velikány, jako jsou: G-SHOCK, Timex, Casio, Armani či Boss. Vaše hodinky mohou ukazovat kromě času i další hodnoty. To ocení zvláště sportovci, kteří si s oblibou kupují hodinky s nejrůznějšími funkcemi. Může se jednat o zaznamenávání tepové frekvence, měření délky trasy apod..

S jakým oblečením bude dobré sladit naše pánské hodinky?

Pánské hodinky můžeme kombinovat i s nejrůznějším oblečením. K pestrobarevným hodinkám volte decentní jednobarevné oblečení, k jednobarevným hodinkám naopak můžete vybírat i pestrobarevné kousky oblečení. Budete-li se řídit tímto jednoduchým pravidlem, nemůžete šlápnout vedle!

S jakým oblečením bude dobré sladit naše hodinky? | foto: eobuv.cz

Jaké barvy hodinek jsou v letošní sezoně v kurzu?

V letošní sezóně budou v kurzu zejména stříbrné a zlaté pánské hodinky. Vzhledem k tomu, že jsou pánské hodinky také módní doplněk, mohou je muži kombinovat i s dalšími šperky a prvky svého outfitu. Stříbrné hodinky se budou hodit k šperkům v stříbrných a šedých odstínech, zlaté hodinky vám pak budou slušet k zlatavým a měděným doplňkům. Nezapomínejte však i na to, že by k sobě vaše doplňky měly ladit nejen barvou, ale také strukturou. V ideálním případě by pak měly být stylové doplňky vyrobené i ze stejných materiálů. Jako příklad si můžeme uvést stříbrné hodinky s černým a hladkým koženým řemínkem. Ty lehce sladíte s šedou čepicí, s černou obuví v hladkém provedení a se stříbrným řetízkem či prstenem. Doplnit jej můžete o kožený hladký černý pásek. Kvalitní pásky pak můžete vybírat např. i zde: https://www.eobuv.cz/doplnky/kozena-galanterie/pasky.html. Jestli-že pak máte rádi extravagantní kousky, nemusíte se bát ani hodinek v pestrobarevném provedení. Ve své nabídce je má např. i známá světová značka G-SHOCK. V duhových digitálních hodinkách budete zkrátka nepřehlédnutelní.