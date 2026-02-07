Jaké jsou nejčastější chyby při výběru vanové baterie? A jak ji udržet krásnou?

5 chyb, kterých se vyvarovat
- Cena místo kvality. Nižší cena může být výhodou, ale také pastí, že vás daná věc bude ve finále stát mnohem víc než se na první pohled může zdát. Nemusí totiž splňovat to, co od ní očekáváte.
- Kompatibilita. Vanové baterie se obecně dělí na tři druhy – nástěnné, podomítkové a stojánkové na okraj vany. Speciální kategorií jsou pak samostatně stojící vanové baterie (obvykle k volně stojící vaně). Pokud měníte stávající baterii za novou, ujistěte se, že je kompatibilní s dosavadními vývody, případně podomítkovým tělesem. Jinak vás čeká víc stavebních úprav než bylo v plánu.
- Ujistěte se, že je vše potřebné součástí. Při koupi podomítkové vanové baterie je třeba pořídit i podomítkové těleso, na které se baterie montuje.
- Dostatečně dlouhý výtok. Pokud volíte vanovou baterii s výtokem, musí být dostatečně dlouhý, aby překonal hranu vany, ale zase ne příliš dlouhý, aby byl rizikem pro koupajícího se. Pokud volíte variantu napouštění vany přepadem, je nutné mít vše technicky připraveno a vyžaduje to speciální verzi vanové baterie.
- Nefunkční přepínač. Funkční přepínač mezi vanou a sprchou je základ spokojenosti. Není nic horšího než nekvalitní ruční přepínač, který se zatvrzele vrací do jiné pozice než kde ho potřebujete. Variantou je termostatická baterie, kde se jednotlivé spotřebiče ovládají samostatně.
Na co při výběru vanové baterie přihlížet
- Pákové vanové baterie by měly být vybaveny keramickou kartuší, jež zajišťuje, aby ovládání páky bylo hladké a přesné, bez přeskakování.
- Pro zvýšení bezpečnosti zvolte termostatickou baterii, která má řadu bezpečnostních prvků. Mezi nejzásadnější patří bezpečnostní pojistka při nastavování teplot vyšších než 38 °C, kterou je třeba uvolnit ručně.
- Správně zvolená délka hadice ruční sprchy. Pokud je součástí vanové baterie také ruční sprcha, měla by být i hadice. Dejte pozor, ať není příliš krátká ani dlouhá. Pro lepší pohodlnost pořiďte držák ruční sprchy nebo sprchovou tyč.
- Vanové baterie na okraj vany mají speciální požadavek na prostor. Obvykle se umisťují do čelní strany vany, kde je třeba připravit i místo (například pro smotání hadice ruční sprchy). Počítejte s ním už při plánování.
- Technologie ovládají i svět sanitární techniky. Ubezpečte se, že jsou správně ošetřeny povrchy (odolají lépe mechanickému i chemickému poškození) a mají i ochranu proti usazování vodního kamene.
Jak udržet vanovou baterii krásnou?
Aby vaše vanová baterie byla krásná nejen týden po instalaci a používání, ale i za dlouhá léta, je třeba jí věnovat patřičnou pozornost. Důležitá je samozřejmě prevence, tzn. po použití setřít povrchy (i trysky ruční sprchy) jemným hadříkem. Lehké čištění by mělo proběhnout alespoň 1× týdně pomocí jemných čistících prostředků. Stačí ty domácí, například jedlá soda s trochou octa rozpuštěná ve vlažné vodě. Naneste na povrchy pomocí rozprašovače a pak setřete případný vodní kámen a usazeniny i nečistoty.
I když nejsou vanové baterie tak choulostivé, i ony potřebují důkladnější pozornost. Jednou měsíčně by měla proběhnout detailnější údržba. Minimálně jednou za čtvrt roku je třeba ošetřit také perlátor (odmontovat, nechat odmočit a vrátit zpět). Na povrchy nikdy nepoužívejte hrubou sílu ani hrubé nástroje (drátěnky apod.). Pokud jsou usazeniny rozsáhlejší, naneste vybraný čistící prostředek, nechte působit a teprve pak ošetřujte. Postup případně opakujte.