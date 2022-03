Jaké roztrhané dámské džíny budeme tuto sezonu nosit? Přehled trendů

Zjistíte, které kousky budou letos v módě, a také to, jak rifle s roztrhanými prvky zakomponovat do vašeho volnočasového outfitu takovým způsobem, aby byl zkrátka jedinečný. Čtěte a inspirujte se s námi!

Jaký střih riflí s roztrhanými prvky bude letos v kurzu?

Nejdříve se podíváme na střihy trendy roztrhaných džínů, které budou letos v kurzu. Chcete-li se blýsknout, zkuste vsadit na slim fit verzi dámských riflí s roztrhanými koleny. Slim fit modely kalhot krásně vyrýsují každou dámskou postavu. Nejvíce se však budou hodit pro dívky a ženy s normální nebo s vypracovanou postavou. Jestliže máte raději volnější kousky, můžete sáhnout i po modelech v regular fit nebo v relaxed fit střihu. Ty se hodí i pro ženy a dívky s nějakým tím kilem navíc. Dobré bude i to, když budou mít vaše roztrhané džíny vysoký pas. Díky tomuto modelu se vaše figura opticky prodlouží a váš outfit nebude mít daleko k dokonalosti. Co se týče prostřihů, můžete vybírat mezi decentními kousky, ale i modely s výraznějším roztrháním. To se může objevit nejen na kolenou, ale také na stehnech či v oblasti lýtek. Záleží tak především na tom, jak jste odvážné a zda chcete být v centru pozornosti. Roztrhané rifle poukazují na nespoutanost a svobodu. Velmi dobře tak zapadnou do nejrůznějších volnočasových outfitů. O tom si povíme více v závěru našeho článku. Nebojíte-li se experimentovat, zkuste roztrhané rifle také, nebudete této trendy volby litovat!

Jaké barvy roztrhaných džínů budou letos v kurzu?

Jestliže chceme jít s dobou, bude dobré, když budeme mít přehled o módních barevných odstínech riflí pro tento rok. Letos budou hrát prim zejména tmavé odstíny barev. Nemusí jít pak jen o tmavomodré kousky riflí. Sáhnout můžete i po černých džínách, s kterými zaujmete hned na první pohled. Dobré bude i to, když vaše tmavé rifle sladíte se světlým svrškem v kontrastní barvě. Nemusí jít pouze o černou a bílou. S těmi však nic nezkazíte. Letos bude v kurzu i tzv. very peri barva. Jedná se o fialovou s modrým podtónem a s červenými odlesky. Pokud jste ráda středem pozornosti, určitě se nebojte sáhnout po černých roztrhaných riflích a kombinovat je s halenkou ve very peri odstínu. K roztrhaným džínům pak však volte už jen decentní topy v jednobarevném provedení. Více dekorativních prvků na vašem svršku by mohlo působit chaoticky a nejednotně.

Jak zakomponovat roztrhané džíny do našeho volnočasového outfitu?

Roztrhané džíny jsou skvělým oděvem na volnočasové příležitosti. Můžete si je obléci do parku, ale také na posezení s přáteli. Volit je můžete i do kina či na večerní party. A s čím je tedy kombinovat? Nejlépe uděláte, zaměříte-li se na ležérní svršky, které vkusně doladí váš outfit ve stylu nedbalé elegance. S klidem tak můžete roztrhané džíny sladit s volným bavlněným tričkem, ale také s boho halenkou. Zvolíte-li si regular fit střih roztrhaných džínů, budou se k nim hodit vzdušné topy. K slim fit kouskům pak oceníte i módní tank topy. Ty budou letos opravdovým hitem. Co se týče obuvi, skvělou volbou budou sneakersy dámské. Ty mohou mít opět vůči džínům kontrastní barvu.