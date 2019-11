Ján z Amazonu: Připadal jsem si mladý na to sedět doma nebo na lavičce

Ján Berčeni je stále plný energie a jeho vitalitu by mu mohl každý závidět. Jako vedoucí výroby v potravinářství pracoval několik let v Itálii, ale zaměstnán byl i na letišti. V 64 letech odešel do důchodu. Nejprve si volný čas užíval, stále více mu ale začínala práce scházet.

Protože bydlí kousek od Dobrovíze, kde sídlí distribuční centrum Amazonu, Ján Berčeni neváhal a poslal tam životopis.

K jeho překvapení ho i v jeho vyšším věku vybrali a on tak nastoupil na pozici skladníka. Ale postupem času se zapracoval tak, že je nyní schopen v Amazonu pracovat kdekoliv. „Myslím si, že ten, kdo chce a má chuť pracovat, tak si zaměstnání najde. Vadí mi stížnosti lidí, že mají málo peněz. Já byl celý život aktivní a dařilo se mi dobře,“ popisuje s tím, že si ještě připadal mladý na to sedět doma nebo na lavičce, a tak si prostě řekl, že to zkusí.

Během jeho čtyřletého působení v Amazonu jej nadchl nastavený propracovaný a efektivní systém. Také velmi oceňuje to, že v Amazonu dávají příležitost všem, bez rozdílu věku, náboženství či rasy. „Člověk může být zaměstnaný jako kmenový zaměstnanec, ale nabízí se i sezónní práce. Nábor je navíc rychlý a snadný,“ popisuje. Na své práci si mimo jiné cení různých soutěží, které Amazon pořádá a kterých se rád účastní. Našel si tu i přátele, se kterými se schází i ve volném čase. Využívá také řadu benefitů, jakou jsou například příplatky k důchodovému a životnímu pojištění. Na Amazonu si cení i toho, že každý, kdo chce, má možnost ve firmě kariérně růst. Firma je ale schopná lidem zajistit i právní pomoc, pokud se ocitnou v tíživé životní situaci. „Jsem rád, že mi práce v Amazonu umožnila přivydělat si nějaké peníze k důchodu. Mohu tak přispívat vnoučatům a věnovat se své velké vášni – cestování,“ vysvětluje.



Díky tomu, že nějaký čas v Itálii pracoval, zamiloval si Dolomity. Už od roku 1991 tam tráví čas na jaře a na konci léta. Má rád aktivní odpočinek a absolvuje tam túry do výšky až 3 600 metrů. „Ten pohled z vrchu je neuvěřitelný a nádherný,“ uvádí. Procestoval toho opravdu hodně - má rád Norsko, Kypr, ale velice ho láká Austrálie a Nový Zéland. V Americe už sice byl, ale rád se tam podíval znovu. Zpráva o tom, že poletí do centrály Amazonu v Seattlu, ho proto velmi potěšila. Vyhrál ji od Amazonu v rámci celosvětové každoroční soutěže „Našel jsem to správné místo“. Čtyři vybrané tuzemské zaměstnance v září čekala vysněná cesta do USA, kde mimo jiné navštívili i sídlo společnosti Amazon v americkém Seattlu. A jak probíhal výběr? Do soutěže se mohli zaregistrovat všichni kmenoví zaměstnanci Amazonu, kteří vyplnili formulář a sepsali svůj příběh o tom, co jim práce v Amazonu dává.

Kromě bohatého cestovatelského života si Ján rád i něco přečte a jeho velkou vášní je zahrádka a kytičky. „Já nudu jednoduše řečeno neznám. Ta je totiž jen z lenivosti,“ uzavírá věčný optimista Ján.