Japonský pavilon bude dál žit v knize i na videu

Ósaka 20. února 2026 (PROTEXT) - Zkušenosti a dopad japonského pavilonu na výstavě Expo 2025 v Ósace jsou nově zaznamenány v Knize odkazu (Legacy Book), kterou vydalo ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu. Informuje portál anglicky psaného deníku Jomiuri Šimbun.

Areálu Expo 2025 v japonské Ósace dominoval v průběhu konání světové výstavy Grand Ring, největší dřevěná stavba na světě s obvodem dva kilometry. | foto: ČTK/AP/Naoki Maeda

Pavilon, který přivítal 1,81 milionu návštěvníků, výrazně zvýšil povědomí o odpadech a potenciálu mikroorganismů. Jeho inovativní použití křížem lepeného dřeva bude i nadále přínosem pro komunity, protože tento materiál bude znovu využíván po celém Japonsku.

Kniha bude už záhy zdarma k dispozici na webových stránkách ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. Související video, které návštěvníkům umožní prohlédnout si japonský pavilon s audio průvodcem, bude zveřejněno v březnu.

Legacy Book má celkem 43 stran. Podrobně popisuje, jak během šestiměsíčního výstaviště navštívilo pavilon přibližně 1,81 milion návštěvníků – a jak bylo 89 tun potravinového odpadu (což odpovídá 477 letům běžných domácností) z restaurací a dalších prodejen v areálu výstavy recyklováno a použito v bioplynové stanici pavilonu k výrobě elektřiny a vody.

Křížově lepené dřevo (CLT) použité na vnitřní a vnější stěny japonského pavilonu znovu využije 13 organizací a místních úřadů po celé zemi, a to včetně společnosti Takenaka Corporation, prefektury Kóči a města Kušimoto-čó v prefektuře Wakajama. Uniformy zaměstnanců budou znovu použity jako květináče pro vzdělávací instituce v prefektuře Ósaka. Tyto iniciativy opětovného použití po skončení výstavy jsou také součástí zprávy.

Zpráva dále obsahuje výsledky průzkumu mezi přibližně 400 návštěvníky. 94,5 procenta z nich uvedlo, že se „změnil jejich pohled na likvidaci odpadu“. Částečně díky vlivu oblíbené postavičky Hello Kitty oblečené jako řasa mělo 97 procent respondentů pocit, že získali hmatatelnou představu o potenciálu mikroorganismů.

Zdroj: Igor Záruba
manažer projektu

