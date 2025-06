Jaro na chatě? Než popadnete rýč, zkontrolujte i pojistku | foto: Broker Consulting, a.s.

Právě jarní měsíce jsou ideální čas na jeho aktualizaci.

Zábava pro celé generace, která drží krok s dobou

Chalupaření má v Česku dlouhou tradici. A přestože by se mohlo zdát, že jde o koníček spíš pro starší ročníky, zájem o rekreační objekty přetrvává i u mladších. Co se ale za poslední roky změnilo výrazně, je úroveň komfortu. Dnešní chalupy často neslouží jen k víkendovému odpočinku, ale bývají vybavené na úrovni městských bytů, mnohdy je dokonce předčí. A právě to klade vyšší nároky na kvalitní pojištění.

Víte, co chrání pojištění domácnosti a co nemovitosti?

„Jednoduchou pomůckou je představa, že kdybyste chatu otočili vzhůru nohama, všechno, co by vypadlo, spadá pod pojištění domácnosti. Co zůstane, je součástí pojištění nemovitosti,“ vysvětluje Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění společnosti Broker Consulting.

Zatímco pojištění nemovitosti se vztahuje na samotnou stavbu, pojištění domácnosti kryje její vybavení. To ocení zejména ti, kteří investovali do nové elektroniky, spotřebičů nebo dražšího nábytku. Cennější kusy je navíc dobré uvést přímo ve smlouvě a ideálně podložit fotografiemi.

Nenechte se překvapit výlukami a limity

Základní varianty pojištění bývají napříč pojišťovnami podobné. Rozdíly nastávají až v připojištěních a rozšířených verzích. „Zejména u nich je důležité sledovat výluky, tedy situace, na které se pojištění nevztahuje, a také limity plnění. Tedy částku, kterou pojišťovna v případě škody maximálně vyplatí,“ doplňuje Váchal.

Mezi časté a podceňované hrozby patří například poškození fasády zvěří, zamrzlé potrubí, pád větve na střechu nebo zkrat způsobený bouřkou. Pozor také na to, že běžné pojištění se nemusí vztahovat na přilehlé stavby, jako jsou kůlny nebo zahradní altány.

Myslete i na odpovědnost

Velmi důležitou, a přitom často opomíjenou součástí je pojištění odpovědnosti. „Představte si, že z vašeho pozemku spadne strom na sousedovu střechu. Škody mohou jít do statisíců. Správně nastavené pojištění odpovědnosti vás v takové chvíli může zachránit,“ vysvětluje Váchal. Toto pojištění se přitom často vztahuje i na další nemovitosti, které vlastníte nebo sdílíte s rodinou.

Nepodceňujte riziko podpojištění

Ceny nemovitostí rostou, a to se týká i těch rekreačních. Pokud máte pojistku uzavřenou před více než pěti lety, je dost možné, že by dnes nestačila pokrýt reálné náklady na obnovu. A pojišťovna by pak mohla vyplatit jen část skutečné škody.

„Proto doporučujeme pravidelnou revizi pojistných smluv, nejlépe jednou ročně. A nejen v případě rekonstrukce, ale i tehdy, když stoupne tržní hodnota objektu,“ uzavírá Jiří Váchal z Broker Consulting.