Je čas přejít na nanovlákno, říká Jana Zimová z Respilonu

Když jsme před osmi lety zakládali Respilon, vysnili jsme si, že propojíme fantastické vlastnosti nanovláken a ochranu lidí před znečištěným prostředím.

Vrhli jsme se nejenom na vývoj a výrobu ochranných pomůcek, ale i na další oblasti, jako jsou ochranné nanosítě do oken, filtry na vodu, membrány do oblečení a obuvi. Nanovlákno, ač pouhým okem neviditelné, skýtá obrovský potenciál pro inovace v materiálech, které posouvá mílovými kroky kupředu.

Soustředili jsme naše úsilí do oblastí, kde se lidé potýkali se znečištěným ovzduším, to tehdy znamenalo zejména trhy v Asii. Ale také jsme se soustředili na to, že je potřeba pomáhat a dělat osvětu tam, kde jsou moderní materiály velmi potřeba. U pacientů se závažnými onemocněními a nízkou až nulovou imunitou, pro které i normální stav ovzduší okolo nás může představovat problém. Naše nanovlákenné ochranné pomůcky jim vyhovovaly svojí vysokou úrovní filtrace a zároveň pohodlnou prodyšností a lehkostí. Mohli je udýchat i při své snížené kapacitě plic.

Ze spolupráce se postupně vyvinula dlouhodobá partnerství a my vybraným organizacím nejen v České republice posíláme pravidelně procenta z prodejů našich vybraných produktů po celém světě.

Potkávám se s mnoha lidmi, jejichž příběhy a zdravotní strasti jsou velmi těžké. Potkávám se s lékaři a sestřičkami, kteří vidí hodně utrpení, ale nikdy nepřestávají věřit. Vidím velký smysl v tom, že s pacienty i lékaři hovoříme o zkušenostech, jak používají naše nanovlákenné ochranné pomůcky, v čem jim pomáhají a kde vidí příležitosti pro vylepšení. Tato tvůrčí diskuse stála před pěti lety u zrodu nákrčníku R-Shield, který má v oblasti nosu a úst všitou ochrannou nanovlákennou membránu. Tehdy nikdo neřešil covid, a přesto byli lidé, kteří potřebovali stále nosit ochranu dýchacích cest z důvodu své nízké imunity. Zažívali ústrky, úšklebky, protože byli jiní. Jejich trable nám vnukly myšlenku spojit módní doplněk a ochrannou nanovlákennou membránu. Nákrčník jim pomohl splynout s davem. V dnešní covidové době se R-Shield používá jako jedna z oblíbených ochranných pomůcek, například i při sportu. Jeho záchyt je podle nezávislého dTestu na úrovni FFP2.

Postupně jsme vybudovali mezinárodně úspěšnou firmu s vlastním vývojem a výrobními kapacitami v Evropě a v Asii. A pak přišel covid, který obrátil nám všem život vzhůru nohama.

Nikdy jsem si nemyslela, že je možné během pár měsíců předělat firmu za chodu úplně od základů, přesunout výrobu přes půl světa do Technologického Parku Brno, rozběhnout nové výrobní a vývojové mezinárodní spolupráce, spustit e-shopy v několika jazycích, a hlavně uvést na trh klíčové inovace v ochraně dýchacího ústrojí. S fantastickým týmem jsme to zvládli. Věřím v to, že pokud máte vizi, které hluboce věříte, neodradí vás žádné překážky a problémy a vytrváte.

Vývoj posledních dvanácti měsíců nás přesvědčil, že kvalitní ochranné pomůcky z nanovláken jsou opravdu budoucnost. Nanovlákna nejsou viditelná pouhým okem, a dokonce ani běžným mikroskopem. Uvidíte je pouze pod elektronovým mikroskopem a jsou tisíckrát tenčí než lidský vlas. Je to jako dát vedle sebe zeměkouli a tenisový míček. A tato jejich titěrnost umožňuje vytvořit nanomembránu, která vypadá jako super hustá síť. Je velmi účinnou bariérou proti průniku různých škodlivin a patogenů, jako jsou bakterie, pyl, prach, částice smogu, a zastaví i ty nejmenší, a to jsou viry. O ty nám dnes jde především. Tím, že nanovlákenná membrána je mechanickou bariérou, vytváří velmi účinný oboustranný štít. Naše nanovlákenné respirátory tak chrání vás před patogeny z okolí, a zároveň i opačně – chrání okolí před vámi. Nanovlákenná membrána je účinná, i když navlhne, což je přirozené, protože lidský dech je vlhký. Účinnost filtrace výrobků s nanovlákennou membránou je stále vysoká, a to je velmi důležité.

Je více důvodů, proč používat nanovlákenné respirátory. Jsou lehoučké, velmi dobře se přizpůsobí různým tvarům obličeje a dobře se v nich dýchá. To je při mnohahodinovém nošení k nezaplacení. V portfoliu máme více tvarů nanovlákenných respirátorů v různých velikostech. Poslední novinkou je RespiRaptor FFP2, který ocení lidé se širšími tvary obličeje a také muži s vousy. Velmi dobře a srozumitelně se v něm mluví a člověk se u toho nezadýchá. Tato novinka vyniká v kategorii nanovlákenných respirátorů i velmi příznivou cenou 49 korun bez DPH. Má novou generaci záušních gumiček, které vás nebudou tlačit za ušima ani po několika hodinách nošení.

Inovace je to, co nás stále pohání dopředu. Přemýšlíme nad tím, jak stále vylepšovat naše produkty, aby kromě vysoké úrovně ochrany nabízely i maximální komfort. Proto jsme se spojili s izraelskými vědci, kteří se více než 30 let věnují speciálním materiálům pro zdravotnictví, a uvedli jsme společně na trh samosterilizační nanovlákenný respirátor VK RespiPro. Díky speciální vrstvě v něm probíhá neustálý proces samosterilizace, takže na něj můžete bez obav sahat a nosit ho opakovaně.

Je čas přejít na nanovlákenné respirátory. Zvu vás na náš e-shop shop.respilon.cz.

Jana Zimová, výkonná ředitelka, Respilon