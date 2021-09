Jednoduchost, nadčasový design a variabilita - světla Ambrosia a Ihana

AMBROSIA

Ambrosia vychází z původní řady svítidel Linestra, která přešla v modulární systém přizpůsobitelný jakémukoli prostoru. Design vychází z modulární trubkové konstrukce, která umožňuje nastavovat výšku svítidla. Rozptýlené světlo krásně vyplňuje okolní prostor a dodává mu krásu.



K dispozici je ve 4 předem definovaných délkách, 120, 180, 210 a 315 cm. Nástavce o rozměrech 40 a 60 cm umožňují určit výšku, ze které je chcete zavěsit. Vytvoříte tak vizuálně nepřerušované kompozice, které nabízejí řadu možností, jak osvětlit jakýkoli typ místnosti. Volit můžete z teplých odstínů barvy světla 2200K, 2700K a 3000K. Černé barevné provedení podtrhuje minimalistické pojetí svítidla Ambrosia, zlatá matná z něj naopak vytváří svítidlo s dekorativním nádechem.

Svítidlo vzniklo díky spolupráci studia Ciszak Dalmas a designéra Joana Gaspara. Podařilo se jim jej dokonale přepracovat a spojit tak jednoduchost, funkčnost a estetiku.

IHANA

Ihana už na první pohled zaujme svými ladnými křivkami. Difuzory z foukaného opálového skla jsou integrovány do pevné kovové konstrukce, která určuje výsledný tvar svítidla. Svítidlo umožňuje vytvářet různé světelné kompozice díky možnosti rozšířit sestavu až o 14 difuzorů spojených do jedné konstrukce. Vzhledem k tomu, že se nabízí v různých délkách závěsu, hodí se také do prostor s vyššími stropy.

Slovo „ihana“ znamená ve finštině „znamenitý“. Což svítidlo potvrzuje po všech stránkách. Ihana je vybavena technologií Dim to Warm, díky které můžete nejen regulovat intenzitu světla, ale také jeho barevnou teplotu – tu lze při stmívání měnit od teplé bílé (3 000 K) až po ultra teple bílou, simulující světlo svíčky (1 800 K).

Autorkou Ihany je finská architektka Joanna Laajisto, která dlouho hledala ideální svítidlo do své kanceláře. Při tvorbě tohoto nadčasového objektu se designérka spojila s katalánským výrobcem svítidel Marset.