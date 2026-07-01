Jen titul nestačí: studenti chtějí osobní přístup i zkušenosti z praxe

Na vysoké škole už nechci být jen číslo
Přechod ze střední školy na univerzitu znamená větší samostatnost, jiný způsob práce i nutnost lépe si organizovat čas. V anonymním prostředí velkých přednášek se přitom část studentů snadno ztratí. CEVRO Univerzita proto staví na menších studijních skupinách, v nichž mohou vyučující studenty průběžně zapojovat, reagovat na jejich potřeby a poskytovat jim zpětnou vazbu.
„Přechod nebyl úplně jednoduchý, hlavně kvůli větší samostatnosti a množství učiva. Rychle jsem si ale našla vlastní systém a zjistila, že mi tento způsob studia vyhovuje víc než střední škola,“ říká studentka prvního ročníku Eliška Skřivánková.
Teorie, která se potkává s praxí
Výuka nestojí jen na memorování faktů. Důležitou roli mají diskuse, práce s argumenty, řešení konkrétních případů a schopnost orientovat se v souvislostech současného dění. Studenti si tak neodnášejí pouze odborné znalosti, ale také dovednosti, které využijí při dalším studiu i v zaměstnání.
„Mladí lidé dnes nehledají pouze titul. Chtějí vědět, že studium bude mít konkrétní přínos pro jejich budoucnost. Proto stavíme na osobním přístupu, menších studijních skupinách a odbornících z praxe. Naším cílem je, aby absolvent odcházel nejen s diplomem, ale i s kontakty, sebevědomím a jasnější představou o své profesní budoucnosti,“ říká prorektor pro péči o studenty a vnější vztahy Radek Ježdík.
Vyučují lidé, kteří obor skutečně znají
Pedagogický sbor CEVRO Univerzity tvoří uznávaní akademici i osobnosti s bohatou zkušeností z vrcholných funkcí ve veřejné správě, justici, diplomacii, bezpečnosti, ekonomii i byznysu.
V oblasti bezpečnosti a obrany předávají studentům své zkušenosti například bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý, brigádní generál v záloze František Mičánek nebo bezpečnostní expert Tomáš Pojar. Oblast práva zastupují mimo jiné advokát Tomáš Sokol, odborník na pracovní právo Petr Hůrka, expertka na obchodní právo Ivana Štenglová či ústavní právník Cyril Svoboda, který působil také jako ministr zahraničních věcí.
Diplomacii a mezinárodní vztahy obohacuje například i dlouholetý velvyslanec Kanadě Bořek Lizec. Ekonomické obory garantují respektovaná ekonomka Božena Kadeřábková, politologii a veřejnou správu pak reprezentují například Karel B. Müller či Martin Jemelka.
Díky propojení špičkové akademické práce s dlouholetou profesní praxí získávají studenti nejen kvalitní teoretické vzdělání, ale i přímý vhled do fungování státu, práva, bezpečnostních institucí i moderní ekonomiky.
„Co se týče kvality pedagogů v mém oboru, na CEVRO Univerzitě je to to nejlepší, co můžu mít. Pomáhají mi rychle si zvyknout na vysokoškolský systém,“ říká student prvního ročníku Bertil Vacek.
Kontakty a příležitosti už během studia
Univerzita není jen místem pravidelné výuky. Konají se zde odborné přednášky, veřejné debaty, workshopy, networkingové akce i studentská setkání. Studenti se díky tomu mohou potkávat s lidmi z oborů, v nichž chtějí později působit, a získávat první profesní kontakty ještě před dokončením školy.
„Komunikace s vyučujícími je otevřená a vstřícná. Když člověk chce, může se dostat k zajímavým příležitostem a hodně toho využít,“ říká studentka Veronika Janů.
Studium v Praze i Českém Krumlově
CEVRO Univerzita působí v centru Prahy a také v Českém Krumlově. V Praze probíhá výuka v historické budově v Jungmannově ulici a v moderním zázemí v Drtinově ulici. Český Krumlov nabízí především studentům kombinované formy klidnější prostředí a možnost skloubit studium s prací i osobním životem.
Zájemci si mohou prostředí školy poznat během dne otevřených dveří, individuální návštěvy nebo projektu Na týden vysokoškolákem, při němž si středoškoláci zkoušejí skutečnou univerzitní výuku.
Přihlášky do 31. července 2026
CEVRO Univerzita nabízí bakalářské, navazující magisterské i doktorské studium v oblastech práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů, bezpečnosti, veřejné správy a sociálních služeb. Prohlédněte si nabídku studijních programů a podejte online přihlášku nejpozději do 31. července 2026.
Další informace pro uchazeče najdete na cevro.cz/pro-uchazece.