Kabeláž je základ aneb jak vybrat ty správné kabely

O tom, že dobře vytvořená kabeláž je naprostým základem, se nemusíme přít. Otázkou ale je, kde kvalitní kabely vzít. V tomto článku vám poradíme.

Automatizace je hezká věc. Pokud ale ošidíte kabelové rozvody a konektory, může to vést k velkým problémům. Ve firmách to dokonce může ohrozit i zastavit výrobu. Konektor průmyslový a kvalitní kabeláž je tedy naprostým základem.

Na kvalitní kabeláži záleží

Kvalitní kabeláž. To není problém jen v automatizaci. I v domácnosti může špatný kabel ohrozit vaše zařízení. Ve výrobních firmách je ale toto riziko mnohem vyšší. Pro spolehlivý chod je tedy nutné, aby měl kabel dobré a robustní uzemnění. Průmyslový konektor 1kv (nejen 1kv) a dobře vodivá vlákna jsou taktéž nutností.

V případě, že jde o pohyblivý stroj, musí být kabely dostatečně flexibilní. Musí totiž udržet tisíce cyklů ohybu bez toho, aniž by došlo k jejich poškození. V tomto případě je nutné, aby zapracovala i technologie stroje. Měla by být konstruována tak, aby kabelu zbytečně nebránila a neohýbala ho. Bez toho by ho po určitém čase zničila.

Základem jsou průmyslové konektory

Možná si říkáte, že na kabelu není co pokazit. Těch věcí by se ale našlo opravdu hodně. Modulární kabely připravené k provozu se tedy sestavují přesně podle požadavků zákazníka. Takto vyrobené kabely jsou robustní, kvalitní a zaručují spolehlivý a rychlý provoz linky.

