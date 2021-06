Kalendář z vlastních fotografií udělá radost nejen na jeden rok

Přemýšlíte, čím prarodiče nejen v této podivné době potěšit? Bydlíte od sebe dál a nemůžete se vídat tak často, jak byste si představovala? Potěšte je fotokalendářem, díky kterému se na vás každý den budou moci aspoň podívat.

Fotokalendář je dárek nejen na Vánoce

Většina z nás se do tvorby kalendářů pouští těsně před koncem roku, využíváme je jako skvělý dárek. Mnohdy se pak ale taky obáváme, zda nám to naše dílo stihne přijít včas. Co si takhle ten fotokalendář vytvořit už teď?

Víte, že ani nemusíte tvořit kalendář, který začíná 1. lednem? Není to žádný tuctový kousek z obchodu, ale originál, který jen tak nikdo nemá. Proto si za začátek můžete zvolit první den jakéhokoli měsíce.

Proč se pustit do tvorby vlastního kalendáře? V obchodě jich je přeci hromada

Když pomineme fakt, že sehnat v prostředku roku kalendář je někdy nadlidský úkol, tak kalendář s rodinnými fotografiemi je originál, který doma budete mít jen vy a vaši blízcí.

Za pár korun vytvoříte originální kousek, který bude dělat radost dlouhé týdny, měsíce i roky. Kalendář si totiž, stejně jako fotoalbum, můžete schovat a vracet se k němu kdykoli se vám zachce.

Jak takový kalendář vytvořit?

Kdo už vyráběl fotoknihu, pro toho máme dobrou zprávu. Je to úplně stejné. Že jste ji netvořili? Pak čtěte dál!

Vytvořit kalendář s vlastními fotografiemi není žádná věda, zvládnete to raz dva. Jen si na to vyhraďte dostatek času. Samotné tvoření sice bude poměrně rychlé, ale výběr vhodných obrázků chvíli trvá.

Ujasněte si, zda chcete tvořit nástěnný, plánovací nebo stolní kalendář , zda bude roční, měsíční, dvoutýdenní nebo týdenní.

, zda bude roční, měsíční, dvoutýdenní nebo týdenní. Zajímejte se o to, na jaký papír bude kalendář vytištěný . Ideálem je kvalitní hlazený křídový papír velké gramáže.

. Ideálem je kvalitní hlazený křídový papír velké gramáže. Udělejte si předvýběr fotografií , které byste do kalendáře rádi umístili. Volte ty kvalitní ve vysokém rozlišení, aby i po vytištění byly stejně krásné.

, které byste do kalendáře rádi umístili. Volte ty kvalitní ve vysokém rozlišení, aby i po vytištění byly stejně krásné. Otevřete si aplikaci, ve které budete fotokalendář tvořit, a vyberte si velikost kalendáře.

a vyberte si velikost kalendáře. Nahrávejte fotografie , rozložte si je na stránku, pohrajte si s jejich velikostí. Nebojte se experimentovat, ať je ten kalendář co nejhezčí.

, rozložte si je na stránku, pohrajte si s jejich velikostí. Nebojte se experimentovat, ať je ten kalendář co nejhezčí. Můžete si také vybrat vlastní pozadí z profesionálně připravených šablon.

z profesionálně připravených šablon. Projděte si svou práci, opravte nedostatky a odešlete kalendář ke zpracování.

Víte, že v kalendáři si rovnou můžete textem nebo nějakým symbolem označit svátky, narozeniny, výročí a jiné důležité dny?

Kalendář jste poslali do tiskárny, teď už nezbývá než čekat, až k vám v plné kráse dorazí. Kdo se do tvorby ještě nepustil, pro toho máme na závěr tip na intuitivní a přehledné prostředí, kde si kalendář, fotoknihu i jiné dárky s vlastními fotografiemi vytvoříte. Navštivte reptisk.cz, tiskárnu, která se může pochlubit 28 lety zkušeností s tiskem.