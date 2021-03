Každá kapka se počítá. Udržitelný pitný režim bez cukru.

Kdo z nás si někdy nekoupil nápoj balený v plastové lahvi. Možná jste si ani neuvědomili, jak velký problém pro životní prostředí představují. V Evropě se ročně přepraví více než 100 plastových lahví na osobu, což představuje 15 milionů tun plastů a 8 milionů tun CO2. Je na čase to společně změnit.

Udržitelný pitný režim i přírodu

Nápojový průmysl patří mezi velké producenty plastu především kvůli PET lahvím. Každý rok se vyrobí více než 500 miliard plastových lahví. Mnohem více se jich prodá, než se pak podaří zrecyklovat. Pokud by se všechny plastové lahve vyrobené za posledních 10 let daly na jednu hromadu, byla by vysoká 2 400 m, což je polovina výšky nejvyšší hory ve střední Evropě, Mont Blanc.To je nepochybně špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že všichni jsme součástí řešení. Začněme malými kroky u sebe a postupně dosáhneme zlepšení.

Společnost Waterdrop se dlouhodobě snaží množství plastů snižovat a motivovat k pití nápojů, které planetu plasty nezatíží. Ve Waterdrop totiž věří, že bychom měli změnit pohled na pitný režim a přestat plnit a přepravovat lahvové nápoje tak, jak to děláme dnes. Za 4 roky na trhu Waterdrop dokázal ušetřit více než 30 milionů plastových lahví. Mikrodrinky, které nabízí k ochucení vody, snižují produkci odpadu o 98 % oproti klasické PET lahvi. A díky partnerství s nadací Plastic Bank pomáhají zbavit oceán plastových lahví a zároveň tím pomoci zlepšit životní úroveň sběračů. Díky příspěvkům za sběr se sběrači a jejich rodiny dostanou na Filipínách, Haiti nebo Indonésii k lepším potravinám, zdravotní péči nebo vzdělání, které jim poskytne lepší budoucnost. Ve výsledku tedy Waterdrop vyjme čtyřikrát více plastu než používá, což z něj dělá plastic positive společnost.

Díky Waterdropu se můžete do snížení plastové zátěže jednoduše zapojit i vy. Výměnou nápojů v plastových lahví za mikrodrinky waterdrop®, pomůžete ušetřit nejen velké množství plastu, ale také CO 2 . Stačí dvě balení mikrodrinků a příroda je ušetřena o 1 kilogram plastu a 4 kilogramy CO 2 . Díky kalkulačce na webových stránkách si můžete vše jednoduše vypočítat. Za každé prodané 12ks balení mikrodrinků waterdrop® navíc partnerská nadace Plastic Bank zbaví oceán jedné plastové lahve. Výhody nabídne waterdrop® i vašemu zdraví.

Malá kostka s velkým efektem

Voda představuje nejcennější nápoj na světě, bez kterého by nebyl žádný život. Potřebuje ji každá buňka v těle, aby správně fungovala. Pro společnost Waterdrop je voda na první místě a svými mikrodrinky pomáhá už milionu lidí ke zdravějšímu pitnému režimu.

V malé kostce jsou zabalené ty nejlepší ingredience z celého světa: acai z Brazílie, asijský ženšen, moringa z Indie nebo africký baobab. Mikrodrinky jsou vytvořeny granulací těch nejjemnějších rostlinných a ovocných výtažků, jemně slisovaných a ekologicky šetrně zabalených. Použité nejsou žádné umělé konzervační látky pro zvýšení trvanlivosti a jsou zcela bez cukru. Vychutnat si je tak můžou diabetici, těhotné ženy, ale i děti. Vitamíny a antioxidanty v mikrodrinku jsou příjemným benefitem. „Trik“ waterdrop® je, že ovoce a rostlinné výtažky se rozpouštějí teprve při kontaktu s vodou. Jedině takto nejsou cenné suroviny zbytečně dlouho v kontaktu s vodou a vystaveny slunečnímu záření, které způsobuje pouze to, že většina nápojů neobsahuje vůbec žádné vitamíny. Zárukou k bezpečí potravin a absolutní čerstvosti - bez umělých konzervačních látek - je balení každé kapsle jednotlivě. A je tak malá, že ji můžete vzít všude s sebou.

K přípravě stačí čistá voda, která u nás teče z každého kohoutku. Rozpuštěním ve vodě vznikne 400 až 600 ml nápoje a vybrat si můžete hned z několika příchutí dropů. Zkrátka nepřijdou ani milovníci teplých nápojů, pro které je připraven mikrotea. Na rozdíl od běžných čajů nejsou k jeho přípravě potřeba čajové sáčky, ani žádné třepání nebo míchání. Stačí vhodit drop do vody s teplotou 60 stupňů.

S dodržováním pravidelného pitného režimu, a zároveň snížením plastové zátěže, pomáhají také opakovatelně použitelné lahve waterdrop®. Jsou vyrobené z borosilikátového skla, takže jsou mnohem odolnější vůči rozbití. Díky použitému materiálu se snadno udržují a bambusové nebo kovové víčko zaručí, že se nevylije ani kapka. Společnost vám může dělat i dvouplášťová nerezová lahev, která funguje jako termoska. Na výběr je celá řada barev a díky různé kombinaci barevných víček lze vytvořit úplně jedinečnou lahev.

Rostliny se pěstují v režimu udržitelného hospodářství v rodinné firmě v Německu, nikoli na plantáži. Kompletace papírových obalů je zajištěna pracovníky v brněnské chráněné dílně. Pro snížení ekologických dopadů se při rozvozu k zákazníkům využívají služby dopravce, který dbá na životní prostředí, a za najeté kilometry a vyprodukované CO 2 vysazuje nové stromy. Proto je také držitelem certifikátu Think green.

Každý jsme jednou kapkou. Dohromady jsme oceánem.

Ambicemi společnosti Waterdrop není jen pomoci lidem vypít více vody, ale vybudovat světovou značku v hydrataci. Po Rakousku, Německu, České republice, Slovensku a Polsku bude pokračovat v expanzi po celé Evropě a chystá rozšíření také do USA i Asie. Produktové portfolio zahrnující mikrodrinky i celou řadu doplňků, jako jsou lahve, brčka z ekologických materiálů, termohrnky, konvičky nebo karafy, se bude neustále rozrůstat. Plánované aktivity zahrnují i přesah do technologií a filtry vody, abychom si ji mohli vychutnat v té nejčistší podobě.