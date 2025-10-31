Kdy požádat o půjčku a kdy se jí naopak vyhnout?

Půjčování peněz s rozmyslem
Rychlé nebankovní půjčky, které si můžete sjednat ihned, mohou být součástí vašeho života. Je ovšem důležité si půjčovat s rozmyslem. Problém není to, když si člověk půjčí. Problém je, pokud se zadlužuje bez rozmyslu a důsledných úvah. I kvůli nízké nebankovní půjčce se může dostat do dluhové pasti.
Než požádáte o nebankovní půjčky, zamyslete se nad tím, co vás v budoucnu čeká. Nebudete se stěhovat? Plánujete rodinu? Chcete změnit zaměstnání? Zároveň mějte přehled o všech svých příjmech a výdajích. Pro půjčku se rozhodněte jen v momentě, kdy ji budete moci bez problémů splácet.
Kdy je vhodné si půjčit?
Půjčujte si pouze na takovou věc, která vám přinese užitek a bude vám sloužit déle, než je doba jejího splácení. Zároveň je půjčka vhodná i v momentě, kdy je investicí a v budoucnu se vám vrátí. Kdy je tedy rychlá nebankovní půjčka vhodným řešením?
- Když zvelebujete bydlení – potřebujete opravit interiér, modernizovat nebo pořídit vybavení, které sníží náklady na energie.
- Když se chcete vzdělávat – peníze můžete použít na výdaje spojené se studiem na vysoké škole nebo si za ně zaplatit například specializovaný kurz, díky kterému získáte lepší pozici na pracovním trhu. Vždy si ale zjistěte, o jaké obory a specializace je ve vašem regionu zájem.
- Když potřebujete pokrýt nečekaný výdaj – může se jednat třeba o nákladnější opravu auta, kterým jezdíte do práce nebo pořízení elektrospotřebiče denní potřeby.
U půjčky je potřeba počítat s každoměsíční splátkou. „Na splátky půjčky byste neměli vydávat více než 30 % svých měsíčních příjmů. Zároveň byste měli být schopni něco ušetřit. Abyste se vyhnuli zbytečným starostem, mějte našetřeny finance na pokrytí výdajů na 3 až 6 měsíců,“ vysvětluje ombudsman společnosti Home Credit Miroslav Zborovský.
Důležitý je nejen výběr nejvhodnější půjčky, ale také jejího poskytovatele. Jedním z ukazatelů důvěryhodné společnosti je třeba hodnocení v Indexu odpovědného úvěrování, který sestavuje nezisková organizace Člověk v tísni. Například společnost Home Credit se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách.
Kdy si nepůjčovat?
Půjčce byste se měli vyhnout v momentě, kdy nemáte stabilní příjem, zaměstnání nebo procházíte těžší finanční situací. Každoměsíční splátky by vám mohly dělat problémy. Nepůjčujte si třeba na umoření jiného dluhu, drahé dárky, exotické dovolené, módní výstřelky nebo nejnovější elektroniku, kterou nezbytně nepotřebujete.
