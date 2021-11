Kdy sáhnout po akustické pěně? Případů je několik

Prostorová akustika se musí řešit už od samotného začátku. Aby bylo dosaženo dobrého odrážení, nebo naopak absorbování zvuku, používají se různé materiály a postupy. V následujících řádcích vám o nich povíme víc.

Když je potřeba klid

Každý z nás potřebuje mít klid. Naprosté ticho je ovšem potřeba docílit především v nahrávacích studiích. Akustika místnosti se proto v tomto případě řeší pomocí absorpčních materiálů. Jestliže jste někdy viděli záběry například z rádia, určitě jste si všimli, že je všude okolo nalepená akustická pěna. Ta totiž pomáhá zvuk nasávat a neodrážet ho do okolí.

Jak toho ale taková pěna vůbec docílí? Zvládne to díky tomu, že přemění energii ze zvuku na tepelnou energii. Ta je následně pohlcena izolačním materiálem. Akustické pěny jsou přitom vyráběny z různých materiálů. Mezi nejčastější patří především melanin nebo kaučuk, Dobrým doplňkem k akustickým pěnám jsou pak vhodné koberce nebo záclony.

Kvalitní odrážení zvuku

Ne vždy je ale potřeba zvuk pohlcovat. V některých případech by to totiž mohlo mít naprosto katastrofické následky. Představte si například divadlo, kde je prostorová akustika řešena s pomocí akustické pěny. To by určitě nefungovalo. Ve velkých sálech, jako je divadlo, tělocvična nebo třída ve škole, se tak používají materiály, které mají schopnost zvuk naopak odrážet.

K odrážení zvuku jsou vhodné hladké a pevné materiály a nerovné povrchy. Každý z nich se ale používá při jiných příležitostech. Hladké a pevné materiály totiž zvukové vlny šíří ve stejném směru, což se v některých místnostech úplně nehodí. Pro roztříštění a rozšíření zvukových vln po celém prostoru sálu se tak používají nerovné povrchy, jako je například neomítnutá cihlová zeď. Ta je ale zpravidla potažena jiným materiálem, který dokáže nejen efektivně odrazit zvuk, ale také nabídnout lepší estetický požitek.