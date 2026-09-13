Kdy se vyplatí starý elektromotor vyměnit místo opravy

Cena motoru je jen zlomek toho, co za něj zaplatíte
Pořizovací cena elektromotoru tvoří u nepřetržitých provozů typicky jen jednotky procent celkových nákladů za dobu jeho životnosti. Zbytek spolkne elektřina. Motor, který běží tisíce hodin ročně, spotřebuje elektřinu za svou vlastní pořizovací cenu mnohdy už během několika měsíců. Právě proto hraje účinnost mnohem větší roli než rozdíl několika tisíc korun v ceně nového stroje, a proto se dnes při každé poruše staršího motoru vyplatí položit si otázku, zda má oprava ještě ekonomický smysl.
Legislativa posunula laťku účinnosti
Evropská unie požadavky na účinnost motorů postupně zpřísňuje. Podle nařízení Komise (EU) 2019/1781 o ekodesignu musí třífázové motory ve výkonovém rozsahu 0,75 až 1000 kW uváděné na trh splňovat minimálně třídu účinnosti IE3, a od července 2023 platí pro motory 75 až 200 kW dokonce třída IE4. Starší stroje ve třídách IE1 a IE2, kterých je v českém průmyslu stále většina, tak ztrácejí krok nejen technicky, ale i legislativně. Podrobné znění požadavků je dostupné v úředním textu nařízení.
Co ukáže jednoduchý propočet
Rozdíl několika procentních bodů účinnosti vypadá na papíře nenápadně, v provozu ale znamená velké peníze. Typický čtyřpólový motor o výkonu 11 kW má ve staré třídě IE1 účinnost kolem 87,6 procenta, zatímco moderní motor IE3 dosahuje 91,4 procenta. Při 4000 provozních hodinách ročně ušetří nový motor zhruba 2000 kilowatthodin, což při běžných cenách elektřiny pro průmysl představuje úsporu v řádu tisíců korun ročně na jediném motoru. Návratnost výměny se tak pohybuje v jednotkách let a v provozech se stovkami motorů jdou roční úspory do statisíců. Pokud se výměna zkombinuje s frekvenčním měničem, který přizpůsobí otáčky skutečné potřebě technologie, úspora dále výrazně roste.
Kdy dává oprava přesto smysl
Výměna není správnou odpovědí vždy. Existují situace, kdy má odborná oprava či převinutí jasné opodstatnění:
- u velkých a vysokonapěťových motorů, kde je pořizovací cena nového stroje vysoká a servisní zásah je zlomkem této částky,
- u atypických a zakázkových provedení, která nelze jednoduše nahradit sériovým motorem,
- u relativně nových motorů ve třídách IE3 a IE4, kde porucha nesouvisí s vinutím.
U běžných sériových motorů nižších výkonů však platí ověřené pravidlo, že pokud cena opravy přesáhne zhruba polovinu ceny nového motoru, výměna je téměř vždy výhodnější. Každé převinutí navíc může účinnost motoru dále snížit, takže opravený stroj spotřebuje ještě více než před poruchou.
Výměna nemusí zastavit výrobu
Největší obavou provozů bývá prostoj. Právě tady pomáhá skladová dostupnost. Slovenský výrobce VYBO Electric, který od svého založení v roce 2010 vyrostl v jednoho z významných dodavatelů pohonů pro český průmysl, drží pro české zákazníky více než 10 000 motorů skladem. Standardní elektromotory ve třídách účinnosti IE2 až IE4 expeduje v den objednávky, takže výměna starého stroje za úspornější model proběhne často rychleji než jeho oprava. Technici zároveň zdarma poradí s výběrem náhrady podle štítkových údajů původního motoru i s doplněním pohonu o frekvenční měnič.
Kompletní sortiment elektromotorů, frekvenčních měničů a převodovek včetně technického poradenství najdete na www.elektro-motor.cz.