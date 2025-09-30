Kolik času vám krade fakturace – a jak ho získat zpět

Rychlejší faktury, méně papírování
Fakturu v online programu vystavíte během minuty. Díky propojení s registry se většina údajů vyplní automaticky – od IČO až po sídlo firmy. Pokud máte uložený ceník a adresář odběratelů, stačí jen vybrat položky a nemusíte nic vyplňovat ručně.
Oproti Excelu je to obrovská úspora času. Vystavení faktury online se stane pohodlnou záležitostí, kterou máte rychle za sebou. A co je důležité – zároveň tím snižujete riziko překlepů a chyb.
Přehled příjmů a výdajů na jednom místě
Když hledáte starší fakturu v e-mailu nebo ve složce na disku, snadno tím ztratíte i desítky minut. Online aplikace všechny doklady ukládá na jedno místo, takže je máte vždy rychle po ruce. Navíc nabízí i statistiky a přehledy. Místo složitých tabulek s vlastními vzorci vidíte příjmy a výdaje přehledně zpracované přímo v systému. Získáte mnohem lepší kontrolu nad financemi a můžete snadněji plánovat další kroky a investice.
Konec hlídání splatností
Ruční kontrola plateb je pro většinu podnikatelů ještě větší otrava, než samotná fakturace. Denně se přihlašovat do internetového bankovnictví a dohledávat, kdo zaplatil a kdo ne, vám ukrojí další porci času a snadno něco přehlédnete.
Moderní fakturační systémy hlídají splatnost za vás. Když si je propojíte s bankovnictvím, samy označí zaplacené faktury a upozorní vás jen na ty, které jsou po splatnosti. Můžete si dokonce nastavit, aby program odesílal klientům automaticky upomínku, takže vám odpadá nepříjemné nahánění dlužníků. Je to jako byste měli osobního asistenta, který to vyřídí kompletně za vás.
Spolupráce s účetní už jen online
Donášet účetní štosy papírů nebo posílat doklady po jednom e-mailem? To je už dnes passé. V online fakturační aplikaci stačí účetní nastavit přístup a ona si vše potřebné stáhne sama.
Pokud si daňové přiznání vyplňujete sami, systém vám připraví přehled příjmů i výdajů, dopočítá základ daně a vyčíslí DPH. Všechny podklady tak máte připravené na pár kliknutí, bez ručního hledání a sčítání.
Čas je nejcennější komodita
Fakturační programy vrací podnikatelům čas, který mohou věnovat tomu, co je skutečně posouvá dopředu – zákazníkům, inovacím nebo seberozvoji.
Nejlepší způsob, jak zjistit, kolik času vám online fakturace ušetří, je vyzkoušet si ji v praxi. iDoklad nabízí bezplatnou verzi na 60 dní i trvalý režim zdarma, pokud nemáte víc jak pět klientů, takže se do ní můžete pustit hned.