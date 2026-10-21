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Kombucha není houba ani plíseň. Co je fermentovaný nápoj, který si získal oblibu i v Česku?

Komerční sdělení   4:00
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SCOBY kultura při domácí fermentaci kombuchy | foto: Pixabay

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Když se řekne kombucha, mnoho lidí si představí zvláštní rosolovitou houbu, která plave na hladině čaje. Ve skutečnosti ale nejde ani o houbu, ani o plíseň. Přesto se označení „kombucha houba“ používá dodnes a patří mezi nejčastější omyly spojené s tímto oblíbeným fermentovaným nápojem.

Kombucha plíseň? Ve skutečnosti jde o živou kulturu SCOBY

Pojem kombucha plíseň bývá jedním z nejčastějších dotazů lidí, kteří se s domácí výrobou teprve seznamují. Charakteristická vrstva na povrchu nápoje může na první pohled připomínat plíseň nebo houbu, ve skutečnosti se však jedná o živou kulturu SCOBY, symbiotickou kulturu bakterií a kvasinek (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts).

Právě tato kultura zajišťuje fermentaci oslazeného čaje. Během několika dnů mikroorganismy postupně přeměňují část cukru na organické kyseliny, oxid uhličitý a další látky, které dávají kombuše její typickou svěží, jemně nakyslou chuť. Správně vytvořená SCOBY je kompaktní, světlá a při každé další várce vytváří novou vrstvu, díky čemuž ji lze používat opakovaně.

Jak vzniká kombucha doma

Stále více lidí objevuje kouzlo přípravy kombuchy doma. Důvod je jednoduchý, výroba není složitá a po pořízení kvalitní SCOBY kultury lze nápoj připravovat opakovaně. Kdo chce začít, ocení kompletní startovací sadu pro domácí kombuchu, ve které najde vše potřebné najednou. Základem je kvalitní černý nebo zelený čaj, cukr, živá kultura SCOBY a startovací nálev. Směs se nechá při pokojové teplotě fermentovat zpravidla 7 až 14 dní. Délka fermentace ovlivňuje výslednou chuť, kdy kratší proces zachová jemnější sladkost a pro změnu delší fermentace vytvoří výraznější, kyselejší chuť.

Po dokončení fermentace se kultura vyjme, uloží do části nálevu pro další použití a hotový nápoj se uchovává v lednici. Mnoho milovníků kombuchy si následně dochucuje hotový nápoj ovocem, bylinkami nebo přírodními šťávami a vytváří vlastní originální kombinace.

Domácí kombucha se dá dochutit prakticky nekonečnou řadou příchutí

Kombucha se dostává na přední příčky

Popularita kombuchy není jen módním trendem. Lidé oceňují především její osvěžující chuť, jemnou perlivost a skutečnost, že jde o tradiční fermentovaný nápoj. Podobně jako kefír, jogurt nebo kysané zelí obsahuje přirozeně vznikající mikroorganismy typické pro fermentované potraviny. Právě přítomnost probiotických kultur je jedním z důvodů, proč si kombucha získala tolik příznivců, přestože ji nelze považovat za léčivý prostředek ani náhradu pestré a vyvážené stravy.

Zájem o domácí fermentaci v posledních letech výrazně vzrostl a kombucha se stala jedním z jejích nejviditelnějších symbolů.

Kombucha tak zůstává jedním z nejzajímavějších fermentovaných nápojů současnosti. Ne proto, že by slibovala zázraky, ale díky své jedinečné chuti, jednoduché domácí přípravě a tradici, která přetrvala až do dnešních dnů.

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