Komerční banka vedle SEPA plateb zrychlila i další zahraniční platby

Není to tak dávno, co se platby v rámci České republiky začaly připisovat během jednoho dne. Od loňského května v Komerční bance (KB) zpracováváme rychleji i SEPA platby. A v závěru roku KB navíc zrychlila i odesílání dalších zahraničních plateb s připsáním na účet banky příjemce ve stejný den.

Odesílání nejen SEPA, ale i zahraničních plateb s připsáním na účet banky příjemce ve stejný den je od listopadu loňského roku v KB rychlejší. Zrychlené zpracování se vztahuje na všechny běžné SEPA a zahraniční platby v měnách EUR, USD, CZK, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK a CAD, zadané v pracovní dny do 11.00 hodin prostřednictvím internetového bankovnictví na on-line formulářích i prostřednictvím dávek. Zrychlení se týká rovněž plateb zadaných na papírových formulářích přes pobočky KB.

SEPA platby předáváme k dalšímu zpracování přeshraničních SEPA plateb do systému STEP přes Société Générale a do slovenských bank přes systém SIPS. Zahraniční platby jsou postoupeny k dalšímu zpracování přeshraničních plateb do systému SWIFT a do slovenských bank přes systém SIPS. SEPA i zahraniční platby předáváme tak, aby byly připsány na účet banky příjemce v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0 (den zadání musí být pracovním dnem). Za rychlejší odeslání plateb není účtován poplatek za rychlost.

I nadále může klient zadávat SEPA platby i zahraniční platby s rychlostí urgent. Toto zpracování zůstává beze změny včetně poplatku za rychlost zpracování urgent. SEPA platby s rychlostí urgent je možné zadat v pracovní dny až do 14.00 hodin. Zahraniční platby v měně CZK, DKK, CHF, NOK a SEK do 13.00 hodin a platby v měně CAD, EUR, GBP a USD do 14.00 hodin. Takto zadané SEPA a zahraniční platby jsou připsány na účet banky příjemce rovněž v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0.

„Nově jsou tedy nejen SEPA platby, ale i zahraniční platby předány k dalšímu zpracování tak, aby byly připsány na účet banky příjemce v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0. Další výhodou je, že klient nemusí sám požadovat rychlejší urgentní zpracování – rychleji tak zpracujeme kolem 60 % SEPA plateb a 50 % zahraničních plateb,“ říká Monika Truchlíková, manažerka tribu Platební metody v KB.

Rychlé odesílání SEPA a zahraničních plateb s KB ve zkratce: