Komfortní odpočinek a ideální investice

Toužíte-li po odpočinku na úrovni, skvělých službách a okouzlující přírodě, ale přesto se vám nechce cestovat příliš daleko, je nově vznikající MOLO Lipno Resort místem přesně pro vás. Investice, která přinese komfort i zhodnocení stojí za zamyšlení.

Přímo na břehu Lipna roste luxusní rezidenční komplex MOLO Lipno Resort, jehož součástí bude jedinečné stopadesátimetrové molo s restaurací, jezerním vyhřívaným bazénem, promenáda s obchody a také pětihvězdičkový hotel s wellness a spa a soukromým MOLO Beach Clubem.

Dnešní doba nahrává komfortnímu útočišti v Čechách, které můžete využívat nejen na víkendy, vždyť práce z domova je dnes součástí pracovního života. Svůj druhý domov na břehu jezera s větrem v plachtách nebo zamrzlou vodní hladinou a nádhernými romantickými západy slunce si užijete naplno v jakémkoliv ročním období. MOLO Lipno Resort bude vynikat svou kvalitou, luxusem, komfortem a službami, podobně jako resorty v Rakousku, Švýcarsku či Itálii.

Součástí resortu bude také 5-ti hvězdičkový hotel s širokou škálou prémiových služeb, které budou využívat vlastníci bytů, investoři a ubytovaní klienti hotelu. Manažer resortu bude rovněž poskytovat komplexní správu nemovitostí pro vlastníky bytů, a to včetně pronájmů bytů a služeb s tímto souvisejících. Atraktivita lokality je dále podtržena bezprostřední blízkostí několika desítek sportovních areálů, kulturními zážitky a klidnou šumavskou přírodou.

Luxusní apartmány Lipno jsou nabízeny k prodeji v dispozicích od 1+kk až po 4+kk o výměře od 48 m2 do 240 m2, s výhledy na vodní hladinu nebo do vnitrobloku se zahradou. Majitelé větších bytů ocení saunu, která je součástí nabídky. Rezidenti budou moci plně využívat servis hotelu, a to nejen jeho gastronomické a relaxační části, ale také služby zahrnující úklid nebo praní prádla. Bezpečnost areálu zaručí čipové karty a nonstop fungující recepce, ostraha a služby concierge.

Prodej apartmánů Lipno zajištuje profesionální tým, který s Vámi zkonzultuje veškerý rozsah nabízených apartmánů a případné investiční možnosti. MOLO Lipno Resort se stane součástí obce Lipno nad Vltavou a vybudovaná promenáda mezi hotelem a apartmány vytvoří v dolní části náměstíčko. Hýčkejte sebe, svoji rodinu a investujte do komfortu svého života.