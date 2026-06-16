Krel Central a.s. získala prestižní AAA Gold od Dun & Bradstreet

Komerční sdělení
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Ocenění posiluje reputaci společnosti na cestě k evropským kapitálovým trhům.

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Krel Central a.s. získala prestižní AAA Gold od Dun & Bradstreet | foto: ČTK

Důvěra v byznysu se nedá jen deklarovat. Musí být podložená výsledky, daty a dlouhodobou stabilitou. Právě proto je získání prestižního AAA Gold certifikátu od Dun & Bradstreet pro společnost Krel Central a.s. tak významným milníkem.

Dun & Bradstreet patří mezi nejrespektovanější globální společnosti v oblasti obchodních informací a firemního ratingu. Její systém hodnocení využívají firmy po celém světě při posuzování obchodních partnerů, finanční stability a důvěryhodnosti společností. Zisk certifikace AAA Gold proto představuje pro Krel Central jasný signál: firma stojí na pevných základech a její výsledky obstojí i v externím hodnocení.

Prestiž AAA Gold certifikace je dána především její selektivitou. Nejde o symbol, který by bylo možné jednoduše získat na základě vlastní prezentace společnosti, ale o výsledek ratingového posouzení založeného na ekonomických datech. Certifikace AAA Gold je spojena s přísnými kritérii finanční stability, výkonnosti a důvěryhodnosti, přičemž této úrovně dosahuje pouze omezený počet firem. Zařazení Krel Central a.s. mezi společnosti oceněné Dun & Bradstreet certifikací AAA Gold tak posiluje její reputaci vůči trhu, partnerům i investorům a ukazuje, že její důvěryhodnost má měřitelný základ.

Na tuto důvěryhodnost navazují i přípravné kroky směřující k případnému vstupu společnosti na burzu Euronext. Krel Central zahájila spolupráci s poradci a začala připravovat dokumentaci potřebnou pro další fáze procesu, včetně dokumentace určené k posouzení příslušnými národními regulačními orgány. Vstup na Euronext by pro společnost nepředstavoval pouze kapitálovou transakci, ale také přirozený krok směrem k vyšší transparentnosti, širší investorské základně a standardům evropského kapitálového trhu. O konkrétních dalších krocích bude společnost informovat v souladu s platnými pravidly.

Význam AAA Gold certifikátu navíc posiluje i fakt, že Dun & Bradstreet dnes nestojí pouze na tradičním firemním ratingu, ale aktivně vstupuje do nové éry umělé inteligence. Oznámená spolupráce Dun & Bradstreet s Anthropicem, autorem platformy Claude, ukazuje směr, kterým se bude vyvíjet moderní práce s firemními daty: ověřená obchodní identita, rizikové profily a compliance procesy propojené s pokročilými AI nástroji. Pro Krel Central a.s. je tento trend přirozeně blízký, protože společnost dlouhodobě buduje své aktivity v oblastech AI, technologií a digitální infrastruktury. AAA Gold certifikát tak není jen potvrzením současné stability, ale zároveň symbolicky propojuje Krel Central s ekosystémem, který se stále více posouvá směrem k umělé inteligenci a datově řízenému rozhodování.

Krel Central dlouhodobě rozvíjí své aktivity v technologických oblastech, které patří k nejdynamičtějším segmentům současné ekonomiky. Umělá inteligence, energetika, infrastruktura, datová centra a nové technologie dnes nejsou jen módní témata, ale pilíře budoucí konkurenceschopnosti. Společnosti, které v těchto sektorech dokážou růst a zároveň si udržet finanční disciplínu, získávají významnou výhodu.

AAA Gold certifikát od Dun & Bradstreet posiluje pozici Krel Central nejen vůči investorům, ale také vůči obchodním partnerům, dodavatelům a zákazníkům. Ukazuje, že společnost nevyrůstá pouze na ambici, ale také na důvěryhodnosti, měřitelných výsledcích a schopnosti dlouhodobě plnit své závazky.

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