Kurz skončil, program pokračuje

Deset europoslanců, ať už videem, online nebo osobně. Dvanáct novinářů. A deset analytiků, manažerů či představitelů institucí. Taková je úhrnná bilance aktérů třetího ročníku Tréninkového programu EP pro mladé novináře, který pořádala ve dnech 18. až 20. listopadu ČTK Connect.

Rodinné foto tréninku 2025. Vyfoceno v PressCentru

Posluchačsky a divácky byla početně rekordní skupina 23 mladých novinářů z rozličných českých médií od veřejnoprávních přes soukromé po pobočku zahraničních agentury. Profesně píšící, mluvící a natáčející před kamerou. Kulisou byla Praha, konkrétně prostory ČTK, objekt zpravodajství České televize na Kavčích horách, zasedací místnost a studia Českého rozhlasu a sídlo evropských institucí, Palác Dunaj na Národní třídě.

Třídenní běh zahrnoval dvě velké debaty na téma obrana a bezpečnost v EU a klimatické cíle a jejich dopady na ekonomiku a domácnosti. Nechyběly dvě menší diskuse o tom, jak české úřady a organizace pracují s evropskými tématy a jak probíhají rozhodovací a schvalovací procesy v Evropském parlamentu. Obsahovanou náplň doplnila neformální setkání s novináři a praktické ukázky žurnalistické práce v různých médiích.

Závěrečnými znalostními a rekapitulujícími testy prošli všichni účastníci kurzu, další dobrovolné odpovědi na zadané dotazy budou pak vodítkem pro výběr minimálně čtyř z nich, kteří budou vybráni pro pokračování programu v Bruselu. Této etapy se ujme Kancelář Evropského parlamentu v ČR.

Čtvrtý ročník vzdělávacího projektu pro mladé novináře do tří let praxe se uskuteční v příštím roce opět na sklonku listopadu.

Autor: Igor Záruba

