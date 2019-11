Kurzy kreslení pro děti mohou být i zábavné

Zapomeňte na hodiny výtvarky ve škole, kdy jste se dlouhé hodiny snažili něco vytvořit a stejně to vypadalo jinak, než mělo. Následovala špatná známka a frustrace. Nikdo vám neřekl, jak na to. Kreslili jste metodou pokus a omyl.

Hledáte někoho, kdo by vaše dítě vedl, ale zároveň se bojíte, aby nedošlo do stejného bodu jako vy před lety? Na tyto obavy zapomeňte a přihlaste ho do kurzu kreslení ve výtvarném ateliéru Draw Planet. Svěříte ho do rukou skutečných umělců, kteří se rádi podělí o své znalosti a dovednosti, poskytnou mu tolik potřebnou pomoc a radu.

Proč podporovat děti v kreslení?

Děti se snaží kreslit už od malička. Pastelkami, štětcem, fixami. A je to dobře, protože kreslení je důležitou součástí jejich vývoje. Rozvíjí motoriku, soustředění, trpělivost, posiluje koordinaci ruka – oko. Ve škole všechny své zkušenosti zúročí. Kreslení totiž souvisí i s psaním.

Podporujte děti ve snaze kreslit, i když ze začátku to nejsou žádná umělecká díla, ale jen čmáranice. Snaha se cení a cvičení dělá mistra. Z čmáranic se postupně vylíhne hlavonožec, zvíře, květina, na obrázku se dočkáte i sluníčka a úsměvu na tváři postavičky.

Čím víc se dítě bude snažit, tím dokonalejší kresba bude. Naučí se držet tužku, bude s ní lehce klouzat po papíře. Pro psaní nezbytná věc.

Víte, že kreslení souvisí i s rozvojem řeči? Uvolněná ruka znamená zároveň uvolněná mluvidla. Navíc je obrázek skvělým prostředkem komunikace.

Proč přihlásit dítě do kurzu kreslení?

Děti se rády učí tak, že napodobují nás, dospělé. Kolikrát už za vámi přišly a prosily, abyste jim namalovali kočku, psa, koně, dinosaura nebo třeba autíčko a vláček? Dokázali jste to? Viděly, jak to malujete?

Ve chvíli, kdy se děti touží v kreslení zdokonalovat a my jim nestačíme, nastává čas poohlédnout se po kurzu kreslení. Těch je po celé republice spousta, ideální jsou kurzy dělené podle věku a schopnosti dětí.

Pro mladší děti, které se s kreslením budou spíš seznamovat než kreslit krajinky, je v Draw Planet určen kurz Výtvarky a malování pro děti od 5 do 9 let. Starší děti, které už umí s tužkou, štětcem, možná i tuší a uhlem zacházet, je určen Výtvarný kroužek pro mládež ve věku 10-15 let.

Jaké jsou výhody kurzu kreslení v Draw Planet?

První zkušební lekce je zdarma. Nic tak neriskujete. Dítě se po první lekci může rozhodnout, zda se mu kroužek líbí.

Děti se mohou přihlásit kdykoli v průběhu školního roku.

Platíte každou lekci zvlášť. Když dítě na hodinu nepřijde, nic neplatíte.

Kurz vedou zkušení umělci, kteří to zároveň umí s dětmi.

Nepotřebujete s sebou žádné pomůcky kromě dobré nálady a chuti k malování.

Nudu ani slzy nečekejte. Lekce jsou plné zábavy a děti se sem rády vracejí.

A kdo ví? Třeba zjistíte, že kreslení není taková otrava a kurz malování si zde vyberete i vy.