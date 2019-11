Ladislav z Amazonu: Vycházíme si tu vstříc

Ladislav Mácha začínal v Amazonu už před dlouhými 6 lety. „V Amazonu byla dříve zaměstnaná moje matka, a právě ona mi vyprávěla, jak to tady funguje. Všechno, co říkala, se mi moc zamlouvalo,“ popisuje Ladislav Mácha, který začínal na pozici PRG1.

Ladislav Mácha musel přezkoušet vrácené zboží a zjistit, zda je v pořádku. Postupem času ale vyzkoušel více pozic.

Byl instruktorem, školil zaměstnance a kontroloval kvalitu zboží. V současné době zaučuje pracovníky a instruktory. Kolegy byl také zvolen do zaměstnaneckého fóra. Díky tomu je i jejich „hlasem“. „Kdokoliv, kdo má nějaký nápad, připomínku, tak se na mě může obrátit na setkání, které máme vždy jednou měsíčně. Díky tomu všemu jsem si získal důvěru zaměstnanců. Myslím si, že se na mě rádi obracejí a mě těší, že mohu komukoliv pomoct,“ uvádí.

V zaměstnání jej také těší týmová práce, ať už se jedná o pracovníka na kterékoliv pozici. „Mám skvělý kolektiv a vedení společnosti je také velmi přátelské. Vždy si tu vycházíme vstříc,“ říká. Co se benefitů týče, tak ve velkém využívá zejména kurzy angličtiny a od své manažerky dostává i pravidelné komunikační školení. „Kdyby mi někdo před 6 lety řekl, že budu něco prezentovat před 60 lidmi, tak bych mu nevěřil. Dnes to beru zcela standardně a na jednu stranu si toho moc užívám. Amazon je pro mě v podstatě druhý domov,“ podotýká Ladislav s tím, že si tu za ta léta našel i spoustu přátel.



Nemůže si také vynachválit obědy za 25 korun. Od kolegů také ví, že řada z nich využila možnost získat řidičský průkaz na nákladní automobil od Amazonu zdarma. Využívá i penzijní připojištění. „Amazon mi na něj přispívá dvě procenta z hrubé mzdy, což je super. Kromě toho tu je i tým, který stále vymýšlí nějaké soutěže. Takže to tu rozhodně není žádná rutina a v práci se i bavíme,“ popisuje. Je sice spokojený, ale poohlíží se i po dalším postupu. Za pár let by se rád viděl například na pozici learning specialisty či learning manažera. Kromě práce je samozřejmě potřeba někdy úplně vypnout, to se mu daří například při hraní her na PlayStationu.

Moc si užil i cestu do Ameriky, kterou vyhrál v rámci celosvětové soutěže Amazonu „Našel jsem to správné místo“. Čtyři vybrané tuzemské zaměstnance v září čekala vysněná cesta do USA, kde mimo jiné navštívili i sídlo společnosti Amazon v americkém Seattlu. A jak probíhal výběr? Do soutěže se mohli zaregistrovat všichni kmenoví zaměstnanci Amazonu, kteří vyplnili formulář a sepsali svůj příběh o tom, co jim práce v Amazonu dává.