Laserové řezací stroje: budoucnost výroby je zde

A není se čemu divit. Stroje Eagle, které v České republice dodává společnost CANMET, přinášejí výkon až 40 kW a rychlost řezání až 150 m/min.
V posledních letech se řezací lasery staly neodmyslitelnou součástí moderních výrobních procesů. Jejich aplikace sahají od automobilového průmyslu přes strojírenství a lékařství až po architekturu a reklamu. Klíčový důvod? Oproti starším technologiím, jako je plazmové řezání, přinášejí zásadní skok v produktivitě – více kusů za hodinu, méně zmetků, méně prostojů.
Laserové řezací stroje fungují na principu vysílání vysoce výkonného laserového paprsku řízeného CNC systémem. Paprsek přesně řeže materiál – kovy, plasty, dřevo i další materiály – a zanechává hladký okraj bez nutnosti dalšího opracování. Právě eliminace dodatečných operací je jedním z hlavních zdrojů úspory času oproti plasmovému řezání či mechanickému obrábění.
TIP: Laserový řezací stroj EAGLE iNspire najdete v nabídce společnosti CANMET.
Od plazmy k laseru: proč firmy přecházejí a co tím získávají
Plasmové řezání bylo svého času průlomové – dnes ho ale moderní vláknové laserové stroje překonávají na všech frontách. Laser řeže přesněji (tepelně ovlivněná zóna je výrazně menší), rychleji u tenkých materiálů a bez potřeby výměny opotřebených součástí trysky. Výsledek? Vyšší produktivita, nižší provozní náklady a méně reklamací.
Vláknové lasery přidávají další výhodu oproti CO2 laserům: nabízejí výrazně lepší energetickou účinnost, delší životnost a jsou schopné rychlejšího řezání na širší škále materiálů. Laserový zdroj IPG Photonics, který Eagle ve svých strojích používá, zajišťuje flexibilní zpracování od tenkých až po tlusté plechy s výkonem až 40 kW. Nižší spotřeba energie se promítá přímo do provozních nákladů – a tedy i do návratnosti investice.
Automatizace, která mění výrobní logiku
Moderní laserové stroje nejsou jen rychlejší řezačky – jsou to automatizované výrobní buňky. Pokročilý řídicí software přebírá rutinní rozhodování: optimalizuje pořadí řezů, minimalizuje odpad materiálu a díky nástrojům jako Eagle Eye umožňuje sledování aktivity stroje v reálném čase. Cloudový reportovací systém MyERS analyzuje výrobu a navrhuje optimalizaci procesů. Portál MyESP pak zjednodušuje servisní požadavky a predikci chyb dříve, než dojde k výpadku.
Výsledkem je více hotových kusů za směnu – bez navýšení počtu pracovníků. Modulární automatizační systémy CraneMaster a eTower od Eagle navíc umožňují nepřetržitý provoz bez obsluhy, a to i přes noc a o víkendech. Systém sám nakládá a vykládá plechy, třídí vyřezané díly a optimalizuje skladovou logistiku materiálu.
Nejčastější otázky o laserovém řezání
Co je laserové řezání?
Laserové řezání je moderní technologie využívající vysoce výkonný laserový paprsek k přesnému a efektivnímu dělení materiálů. V průmyslové praxi se nejčastěji uplatňuje vláknový laser, jehož paprsek je veden do řezací hlavy a fokusován na materiál s přesností až 1 nm.
Jaké materiály lze laserem zpracovávat?
Vláknové lasery Eagle jsou optimalizovány pro řezání kovů – konstrukční oceli, nerezové oceli, hliníku, mědi a mosazi. Zpracovat lze i plasty, dřevo a další materiály. Klíčovou výhodou je schopnost zpracovávat jak tenké, tak tlusté plechy s jedním a týmž strojem.
Jakou produktivitu lze od laserového řezání očekávat?
Výsledky závisí na konkrétním stroji a výkonu laseru. Eagle iNspire s výkonem 40 kW dokáže při řezání konstrukční oceli 15 mm dosáhnout rychlosti 11,5 m/min a zpracovat přes 327 dílů za hodinu – oproti 30 dílům za hodinu u 4kW stroje. K tomu se přidává minimální odpad materiálu a prakticky žádná potřeba dodatečného opracování hran.
Čím se liší vláknový laser od CO2 laseru?
Vláknové lasery nabízejí vyšší energetickou účinnost, delší životnost laserového zdroje a jsou schopné rychlejšího řezání na širší škále materiálů. Zdroj IPG Photonics používaný v Eagle strojích zajišťuje snížené provozní náklady díky nízké spotřebě energie.
Je obsluha laserového stroje náročná?
Díky modernímu řídicímu softwaru a intuitivnímu rozhraní zvládnou obsluhu i uživatelé bez rozsáhlých technických znalostí. Společnost CANMET navíc zajišťuje detailní zaškolení obsluhy i softwaru přímo u zákazníka.
Která odvětví laserové řezání využívají?
Automobilový průmysl, strojírenství, výroba vzduchotechniky a průmyslových zařízení, lékařství, reklama, architektura i umění. Díky přesnosti a opakovatelnosti jsou laserové stroje Eagle vhodné pro zakázkovou i sériovou výrobu.
Jak laserové stroje mění konkurenceschopnost firem?
Firmy, které dnes investují do moderních laserových strojů, získávají konkurenční výhodu: zvládnou více zakázek, rychleji reagují na změny trhu a udržují nižší náklady na díl než konkurence spoléhající na starší technologie. Automatizace a digitální nástroje Eagle navíc zajišťují, že se stroj sám stará o optimalizaci výroby a servisní predikci – takže obsluha se může soustředit na to, co je skutečně důležité.
CANMET: váš partner pro laserové technologie
Za stroji Eagle v České republice a na Slovensku stojí společnost CANMET, která se specializací na technologie zpracování plechu zabývá od roku 1993. CANMET má výhradní zastoupení pro Eagle a za tuto dobu dodal přes 1000 strojů do výrobních firem různých velikostí. Nejde jen o prodej – CANMET je technologický partner, který zákazníkovi pomůže vybrat správnou konfiguraci, nastavit výrobu, zaškolit obsluhu a poskytovat kompletní servisní podporu včetně vzdálené diagnostiky.